Les actions asiatiques ont reculé vendredi, les commentaires optimistes de certains responsables de la Réserve fédérale et l'escalade des tensions géopolitiques ayant mis à mal le sentiment de risque, tandis que les traders étaient également prudents avant les données sur l'emploi américain attendues plus tard dans la journée.

La menace de perturbations de l'approvisionnement en raison d'un conflit prolongé au Moyen-Orient a maintenu les contrats à terme du Brent au-dessus de 90 dollars le baril - un niveau qui n'avait pas été atteint depuis octobre dernier. [O/R]

Israël s'est préparé jeudi à une éventuelle attaque de représailles après l'assassinat présumé de généraux iraniens à Damas cette semaine, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le pays s'en prendrait à "quiconque nous fait du mal ou projette de nous faire du mal".

Lors d'un appel ultérieur avec M. Netanyahu, le président américain Joe Biden a menacé de conditionner le soutien à l'offensive israélienne à Gaza à la prise de mesures visant à protéger les travailleurs humanitaires et les civils.

"Il y a un peu de nervosité dans l'air, qui n'est pas aidée par la flambée des prix du pétrole dans le contexte d'une augmentation des tensions entre Israël et l'Iran", a déclaré Rodrigo Catril, stratège principal pour les opérations de change à la National Australia Bank.

"Le risque d'escalade du conflit au Moyen-Orient augmente.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,5 %, suivant la chute tardive de Wall Street, l'aversion au risque ayant dominé l'humeur du marché. L'indice devait terminer la semaine sans grand changement.

Un jour férié en Chine a également rendu les conditions de négociation plus difficiles.

Le Nikkei de Tokyo a chuté de plus de 2%, sous la pression d'un yen plus fort en raison de la perspective d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt et d'un nouveau discours de la part des officiels japonais. [.T]

L'indice Hang Seng de Hong Kong a légèrement baissé de 0,23%.

Les traders ont hésité à prendre de nouvelles positions avant la publication vendredi du rapport sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis, qui alimentera les prévisions de la Fed en matière de taux d'intérêt.

Une série de données économiques américaines solides publiées cette semaine a alimenté les doutes quant au rythme et à l'ampleur de l'assouplissement de la Fed. Le refroidissement du secteur des services aux États-Unis et les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, cette semaine, ont toutefois renforcé l'idée que les réductions de taux allaient probablement commencer à un moment ou à un autre cette année.

D'autres responsables de la Fed ont adopté un point de vue plus conservateur sur l'ampleur de l'assouplissement nécessaire à la lumière d'une économie américaine encore résiliente, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, en particulier, ayant adopté une position plus hawkish au cours de la nuit.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a également déclaré jeudi que la banque centrale américaine avait "le temps de voir les nuages se dissiper" en ce qui concerne l'inflation avant de commencer à réduire les taux d'intérêt. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a cité les pressions sur les prix de l'immobilier comme le "plus grand danger" pour l'inflation.

"Ils ont dit des choses différentes, mais le consensus semble être que l'orientation de la politique de la Fed dépend fortement des données à ce stade, et qu'elle doit être plus confiante dans la poursuite de la désinflation avant de réduire les taux", a déclaré Alvin Tan, responsable de la stratégie de change pour l'Asie chez RBC Capital Markets.

Les commentaires des responsables de la Fed ont soutenu le dollar par rapport à un panier de devises, l'éloignant d'un plus bas de deux semaines atteint après une enquête négative sur les services américains.

L'euro et la livre sterling ont perdu 0,1 % chacun, et le yen a atteint son plus haut niveau en deux semaines.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient actuellement un assouplissement d'un peu moins de 75 points de base cette année, ce qui est plus proche des projections de la Fed et représente un recul significatif par rapport aux réductions de près de 160 points de base prévues au début de l'année.

Ce changement a mis les bons du Trésor américain en difficulté, le rendement à 10 ans frôlant son plus haut niveau depuis plus de trois mois, à 4,3094 %. [US/]

Le rendement à deux ans s'est raffermi à 4,6474 %. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix.

Dans les matières premières, le Brent a augmenté de 0,3% à 90,91 $ le baril, après avoir atteint un plus haut de plus de cinq mois jeudi.

Le pétrole brut américain a gagné 0,12 % à 86,69 dollars le baril.

L'or a reculé d'un niveau record et était en dernier lieu 0,73% plus bas à 2 272,63 $ l'once. [GOL/]