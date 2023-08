Les actions asiatiques ont atteint leur plus bas niveau en 11 semaines mercredi, alors que les inquiétudes renouvelées concernant les taux d'intérêt américains ont frappé Wall Street, tandis que les investisseurs continuent de souffrir des données économiques chinoises désastreuses et de l'absence de mesures de relance significatives.

La jauge MSCI des actions de l'Asie Pacifique hors Japon était en baisse de 1,1% à 0138GMT, touchant son point le plus bas depuis le 1er juin.

L'indice japonais Nikkei 225 a glissé de 1,3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis le 12 juillet. L'indice australien S&P/ASX 200 a chuté de près de 1,5 %.

La Chine a publié des données d'activité plus faibles que prévu pour le mois de juillet mardi, accompagnées d'informations selon lesquelles Pékin ne publierait plus les données sur le chômage des jeunes.

La PBOC a également abaissé son taux directeur de manière inattendue mardi, plus tôt que ne l'attendaient de nombreux investisseurs, probablement en raison de la série de données décevantes sur les prêts et le crédit, le marché du logement et l'industrie fiduciaire, ainsi que de la menace de déflation.

"Le sentiment des investisseurs à l'égard de la Chine est assez mauvais", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets.

M. Wong a déclaré qu'il était surtout préoccupé par le déclin des ventes au détail en Chine d'un mois sur l'autre et par la faiblesse des investissements dans les infrastructures, ce qui suggère un manque de financement de la part des gouvernements locaux.

La croissance de la production industrielle et des ventes au détail en Chine a ralenti par rapport au mois précédent pour atteindre un rythme de 3,7 % et 2,5 % respectivement en glissement annuel, ce qui est inférieur aux attentes.

L'indice Hang Seng et l'indice de référence chinois CSI300 ont ouvert en baisse de 1,21 et 0,43% respectivement.

"Nous pensons que la Banque centrale chinoise ne réduit pas suffisamment les taux d'intérêt, encourageant les banques à prêter davantage et à stimuler une activité de consommation très faible", a déclaré John Milroy, conseiller en investissement chez Ord Minnett.

La deuxième économie mondiale devrait publier les prix des logements neufs pour le mois de juillet mercredi.

Le mois dernier, les prix ont baissé de façon très marginale de 0,06 %. Si la baisse commence à s'accélérer, elle se répercutera sur la confiance des consommateurs et pèsera sur la croissance déjà faible des ventes au détail.

Les trois principaux indices boursiers américains ont terminé la journée de mardi en baisse, après la publication d'un rapport plus important que prévu sur les ventes au détail aux États-Unis. L'indice Dow Jones Industrial Average a baissé de 1,02 %. Le S&P 500 a perdu 1,16 % et le Nasdaq Composite 1,14 %.

Les données ont augmenté les chances que la Fed maintienne les taux à des niveaux élevés pour plus longtemps et ont renforcé le billet vert, exerçant une pression sur les devises plus risquées, en particulier le dollar australien et le dollar néo-zélandais, a déclaré Tina Teng, analyste des marchés, CMC Markets APAC & Canada, dans une note de mercredi.

"L'accent sera mis sur les résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent et sur les commentaires sur les perspectives. La semaine prochaine, BHP sera particulièrement important pour le minerai de fer et les commentaires sur ce que les aciéries disent et font. Les chiffres sur le logement et les approbations aux Etats-Unis seront intéressants, ils ont été très solides par rapport à d'autres mesures", a déclaré M. Milroy d'Ord Minnett.

Le pétrole brut américain était en baisse de 0,31% à 80,74 dollars le baril, tandis que le Brent a baissé de 0,26% à 84,67 dollars le baril.

L'or au comptant est resté stable à environ 1 901,8 dollars l'once.