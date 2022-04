Les actions asiatiques chutent en raison de perspectives sombres, les risques d'Ukraine et de récession pesant sur elles

Jeudi, le président russe Vladimir Poutine a riposté aux sanctions occidentales à l'encontre de Moscou, menaçant de mettre fin aux contrats fournissant à l'Europe un tiers de son gaz, à moins qu'ils ne soient payés en roubles. Cette décision a incité l'Allemagne, qui dépend le plus du gaz russe, à l'accuser de "chantage" alors qu'elle a activé un plan d'urgence qui pourrait conduire à un rationnement.

Reflétant l'humeur morose due aux perturbations de l'approvisionnement et à la flambée des coûts des matières premières, la confiance des entreprises japonaises a atteint son plus bas niveau depuis neuf mois au premier trimestre, selon une enquête de la Banque du Japon, les entreprises indiquant qu'elles s'attendent à ce que les conditions se détériorent davantage.

À Tokyo, le Nikkei était en baisse de 0,75 % dans les échanges matinaux, tandis que l'indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,70 %.

Le Hang Seng de Hong Kong a plongé de 1,1%, tandis que le Kospi de Séoul a perdu environ 0,6%. Les blue-chips chinoises se sont retournées après une ouverture en baisse pour augmenter de 0,7 %.

L'indice mondial des actions MSCI, ainsi que les actions américaines et européennes ont tous enregistré leur plus forte baisse trimestrielle depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020 au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 mars. Les investisseurs s'inquiètent du fait que la forte pression sur les prix pourrait forcer les banques centrales mondiales à procéder à des hausses de taux agressives, ce qui pourrait déclencher des récessions.

Mais la chute trimestrielle des actions américaines masque un retour tardif de l'indice S&P500, qui a rebondi d'une baisse de près de 13 % pour terminer le trimestre avec une baisse d'environ 5 %, défiant les inquiétudes sur le resserrement de la politique monétaire et l'instabilité mondiale, et contrairement aux signaux envoyés par les marchés obligataires.

"Une fin apparente du conflit ukrainien permettrait à bien des égards à la Fed de s'en tenir plus facilement à sa ligne faucon étant donné que la reprise des valeurs de croissance, et la baisse connexe des écarts de crédit, signifie une amélioration des conditions financières", a déclaré Christopher Wood, stratège en actions mondiales et asiatiques chez Jefferies.

"La pression politique reste, pour l'instant du moins, sur la Fed pour qu'elle se resserre."

Les investisseurs surveilleront les données sur l'emploi en mars aux États-Unis plus tard dans la journée de vendredi pour des indications sur l'inflation des salaires, en plus du chiffre principal de l'emploi.

L'écart étroitement surveillé entre les obligations américaines à deux ans et à 10 ans était à peine au-dessus de zéro vendredi matin, après s'être brièvement inversé.

Une inversion dans cette partie de la courbe de rendement américaine est considérée comme un signal fiable qu'une récession pourrait suivre dans un ou deux ans.

Le dernier rendement des obligations de référence à 10 ans était de 2,3781 %, contre 2,325 % jeudi soir, tandis que le rendement à 2 ans était de 2,3648 %, contre 2,284 %.

Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole se sont stabilisés après un plongeon jeudi déclenché par l'annonce par Washington du plus important prélèvement jamais effectué sur les réserves pétrolières d'urgence des États-Unis, dans le cadre d'un vaste effort visant à contenir l'inflation galopante.

Alors que le brut américain était en baisse d'environ 0,1 % à 100,18 $ le baril, le brut de référence mondial Brent a légèrement augmenté de 0,12 % à 104,84 $.

Le dollar, qui a bénéficié des flux de valeurs refuges et des attentes de hausse des taux américains, est resté ferme vendredi. Contre un panier de pairs, le billet vert était en hausse de 0,08% à 98,396, et de 0,55% contre le yen à 122,33.

L'euro a légèrement augmenté à 1,1069 $.

L'or était stable après son plus grand gain trimestriel en deux ans. L'or au comptant a été coté pour la dernière fois à 1 937,05 $ l'once. [GOL/]