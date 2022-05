Les actions asiatiques chutent en raison des craintes croissantes concernant la croissance mondiale

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 2% dans les premières heures de négociation en Asie, la première baisse quotidienne en une semaine. Le Nikkei japonais a chuté de 2,4 %.

Une perte de 1,5 % de l'indice australien, très actif dans le secteur des ressources naturelles, une chute de 2,6 % des actions de Hong Kong et un recul de 1 % des valeurs vedettes de la Chine continentale ont également contribué à la baisse de l'indice. Au cours de la nuit, à Wall Bourse, les rapports sur les résultats des géants du commerce de détail ont assombri le sentiment, Target Corp avertissant d'un plus grand impact sur les marges en raison de la hausse des coûts du carburant et du fret, alors que son bénéfice trimestriel a diminué de moitié. Un jour plus tôt, Walmart Inc. avait mis en garde contre des compressions de marge similaires.

Les actions de Target ont chuté de 24,88 %, soit la plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis le krach boursier du "lundi noir", le 19 octobre 1987. Mercredi, le Nasdaq a chuté de près de 5 % tandis que le S&P 500 a perdu 4 %.

Le rebond de mardi s'est avéré "trop optimiste", et le doute qui en découle ne fait qu'inciter les traders à cliquer encore plus fort sur le bouton de vente", a déclaré Hebe Chen, analyste de marché chez IG.

"Il faut dire que l'inquiétude concernant l'inflation n'a jamais disparu depuis que nous sommes entrés dans l'année 2022, cependant, bien que les choses n'aient pas atteint le point de non-retour, elles semblent se diriger dans la direction du 'hors de contrôle'. C'est probablement la partie la plus inquiétante pour le marché.

Le dollar américain, qui s'était redressé en raison de la baisse de l'appétit pour le risque, a interrompu ses gains jeudi, le billet vert perdant 0,05 % par rapport à un panier de devises majeures. Le yen japonais, quant à lui, a baissé de 0,2 % par rapport au dollar.

L'inflation britannique a atteint son taux annuel le plus élevé depuis 1982 en raison de la flambée des factures d'énergie, tandis que l'inflation canadienne a atteint 6,8 % le mois dernier, en grande partie en raison de la hausse des prix des aliments et du logement.

Bilal Hafeez, PDG de la société de recherche MacroHive basée à Londres, a déclaré qu'il y avait un fort penchant pour les actifs sûrs en ce moment, en particulier les liquidités.

"Il peut y avoir des rebonds à court terme dans les actions comme ces derniers jours, mais la situation générale est que l'ère des faibles rendements est terminée et que nous passons à un environnement de taux plus élevés", a déclaré M. Hafeez au Reuters Global Markets Forum. "Cela va mettre sous pression tous les marchés qui ont bénéficié des faibles rendements - en particulier les actions."

Les obligations du Trésor américain se sont redressées pendant la nuit et sont restées stables en Asie, laissant le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans à 2,8931 %.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a touché 2,6715 % par rapport à une clôture américaine de 2,667 %.

Les contrats à terme sur le pétrole étaient mitigés jeudi matin. Le pétrole brut américain a baissé de 0,2 % à 109,38 $ le baril. Le brut Brent a augmenté de 0,26% à 109,4 $ le baril.

L'or était légèrement en baisse avec le prix au comptant à 1 814,8899 $ l'once. [GOL/]