Les actions asiatiques chutent en raison des craintes d'inflation et de récession ; le pétrole dérape

Le baril de Brent, référence mondiale, était en baisse de plus de 2 % à 113,86 $ avant une réunion des pays producteurs de pétrole plus tard dans la journée, qui devrait ouvrir la voie à une augmentation de la production. [PÉTROLE/]

Le pétrole brut américain a également chuté de plus de 2 % à 112,55 $ le baril.

La chute des prix du pétrole s'est accélérée après que le Financial Times a rapporté que l'Arabie saoudite pourrait être prête à augmenter sa production de pétrole en cas de forte baisse de la production russe.

"Cela sera bien accueilli par les dirigeants occidentaux étant donné que l'inflation - et les attentes en matière d'inflation - restent très élevées et que les banques centrales tentent de relever les taux au risque de faire basculer leurs économies dans une récession", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index à Sydney.

"Une offre plus importante apaise essentiellement certaines de ces craintes inflationnistes, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire en matière de lutte contre l'inflation."

Les inquiétudes des investisseurs concernant l'inflation et la récession se sont envenimées au milieu de l'incertitude causée par le rythme de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, l'impact de la guerre Russie-Ukraine sur les prix des denrées alimentaires et des produits de base, et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement exacerbées par les restrictions strictes du COVID-19 en Chine.

Mercredi, une enquête montrant une activité manufacturière américaine plus forte que prévu en mai a peu contribué à apaiser ces inquiétudes. Jamie Dimon, président et directeur général de JPMorgan Chase & Co, a comparé les défis auxquels est confrontée l'économie américaine à un "ouragan".

Rodrigo Catril, senior FX strategist chez NAB, a déclaré que les détails de l'enquête montraient des signaux de prix "toujours cohérents avec des pressions inflationnistes extrêmement fortes" et une croissance négative de l'emploi dans le secteur manufacturier.

"Le secteur des services est le grand employeur des États-Unis, il sera donc important de voir ce que l'ISM des services révèle vendredi", a-t-il déclaré.

Jeudi, une nouvelle enquête sur l'activité des usines sud-coréennes a montré un ralentissement de la croissance en mai, les commandes d'importation et d'exportation s'étant contractées, ce qui constitue le dernier indicateur des malheurs du secteur manufacturier mondial.

Dans les échanges matinaux, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 1%. L'indice des valeurs vedettes de la Chine a chuté de 0,45%, les actions australiennes ont baissé de 0,90% et le KOSPI de Séoul a baissé d'environ 1%.

À Tokyo, le Nikkei a glissé de 0,26 %.

Les mouvements asiatiques ont suivi la faiblesse de Wall Bourse pendant la nuit, où le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,54 %, le S&P 500 a perdu 0,75 % et le Nasdaq Composite a chuté de 0,72 %.

Bien que les données manufacturières américaines plus solides n'aient guère fait remonter les actions américaines, elles ont soutenu le dollar. [FRX/]

Dans les échanges asiatiques, le Dollar Index est resté stable à 102,56, tandis que le yen s'est légèrement raffermi à 130,05 par dollar, les rendements américains ayant baissé par rapport aux sommets de la semaine, et l'euro a légèrement augmenté de 0,05 % à 1,0651 $.

Les obligations de référence du Trésor américain à 10 ans ont rapporté 2,9149 %, en baisse par rapport à la clôture de 2,931 % mercredi, tandis que le rendement à deux ans a glissé à 2,6517 % par rapport à la clôture de 2,664 %.

La baisse des rendements a permis au prix de l'or de rester stable après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines mercredi. L'or au comptant a peu changé à 1 845,08 $ l'once. [GOL/]