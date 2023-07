Les actions asiatiques ont chuté mercredi après qu'un ralentissement de l'activité des services en Chine ait entamé le sentiment et que les marchés se soient tournés vers la publication des minutes de la Réserve fédérale et d'un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis plus tard dans la semaine.

Les conditions de marché ont été modérées après le jour férié de la fête de l'Indépendance à Wall Street mardi. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,1 % et ceux du Nasdaq de 0,2 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a dérapé de 0,7 %. Le Nikkei japonais a également chuté de 0,4 %, marquant ainsi sa deuxième séance de baisse consécutive après avoir atteint des sommets inégalés au cours des trois dernières décennies.

Les actions australiennes, fortement axées sur les ressources, ont chuté de 0,2 % après que la Reserve Bank of Australia a maintenu ses taux mardi, mais a averti qu'un nouveau resserrement s'annonçait.

En Chine, une enquête a montré que l'expansion du secteur des services a continué à ralentir en juin, ajoutant aux signes que la reprise post-COVID du pays s'essouffle.

Les valeurs sûres chinoises ont chuté de 0,5 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,3 %.

"Si la Chine a l'impression d'avoir fait deux pas en arrière, le prochain mouvement pourrait être de trois pas en avant", a déclaré Andrew McCaffery, responsable mondial des investissements chez Fidelity International, ajoutant que les actions chinoises s'échangent à un prix nettement inférieur à leur valeur nominale.

Les actions chinoises se négocient à une décote importante. "Cela peut sembler légèrement contradictoire à l'heure actuelle, mais il s'agit d'un point d'entrée intéressant, d'autant plus qu'il y a des signes de stabilisation dans les relations entre les États-Unis et la Chine".

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se rendra en Chine dans le courant de la semaine, mais l'escalade des tensions dans le secteur technologique, avec la restriction par Pékin des exportations de deux métaux et l'interdiction par Washington de l'accès des entreprises chinoises à l'informatique dématérialisée, a pesé sur le sentiment général.

Toutefois, les actions de certains fabricants chinois de produits utilisés dans la fabrication de puces ont progressé, les inquiétudes concernant l'offre ayant entraîné une hausse des prix des métaux.

Les opérateurs attendent désormais la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, mercredi, et le rapport sur les emplois non agricoles, vendredi.

Les marchés sont presque certains que la Fed augmentera ses taux en juillet, après une pause le mois dernier.

Les économistes interrogés par Reuters prévoient que les États-Unis ont créé 225 000 emplois le mois dernier, ce qui représente un ralentissement par rapport aux 339 000 emplois créés le mois précédent, et que le salaire moyen s'est probablement maintenu à une croissance mensuelle de 0,3 %.

Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, a déclaré qu'il y a à peine un mois, le marché voulait voir un ralentissement du marché de l'emploi pour trouver des signes montrant que les hausses de taux de la Fed fonctionnaient.

"Il semble maintenant que la thèse ait évolué et que le marché veuille voir une forte création d'emplois, à condition que la croissance des salaires soit modérée.

Sur les marchés des devises, les mouvements sont largement atténués. Le yen a peu varié à 144,53 pour un dollar, légèrement loin des 145,07 qui étaient son niveau le plus faible en huit mois.

Le dollar australien a glissé jusqu'à 0,6682 $, après une séance agitée qui l'a vu récupérer toutes les pertes dues à la pause de la RBA et tester la résistance clé de 0,6696 $.

Les rendements du Trésor à court terme ont baissé de 4 points de base à 4,9044%, tandis que les rendements à 10 ans ont peu changé à 3,8467%.

Les prix du pétrole ont abandonné une partie de leurs gains mercredi après avoir progressé en raison des inquiétudes sur l'offre découlant des réductions de la production par les principaux producteurs, l'Arabie saoudite et la Russie.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,6 % à 75,78 $ le baril après avoir augmenté de 2,1 % au cours de la nuit.