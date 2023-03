Les actions asiatiques étaient en baisse vendredi, les inquiétudes persistantes concernant la stabilité bancaire ayant saisi Wall street, tandis que les obligations pariaient sur le fait que la récente série de hausses de taux par les banques centrales serait l'une des dernières du cycle, permettant un allègement de la politique plus tard dans l'année.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,6 % vendredi, effaçant une partie des gains récents pour être en hausse de 1,7 % sur la semaine. Le Nikkei japonais a également reculé de 0,4 %.

Les valeurs sûres chinoises ont reculé de 0,4 %, l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 0,7 % et les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient tous deux dans le rouge.

Les données publiées vendredi ont également montré que l'activité manufacturière japonaise s'est contractée pour le cinquième mois consécutif en mars, ajoutant à la preuve de l'essoufflement de la demande mondiale, tandis que l'inflation de base des consommateurs au Japon s'est atténuée, bien que les pressions sur les prix persistent.

À Wall street, l'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,2 % et l'indice S&P 500 a progressé de 0,3 %, après une période de turbulences en fin de journée. L'indice Nasdaq Composite a bondi de 1%, la baisse des rendements du Trésor ayant stimulé les actions des entreprises technologiques. [.N]

La secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré jeudi qu'elle était prête à prendre de nouvelles mesures pour garantir la sécurité des dépôts bancaires, un jour après avoir dit que l'assurance globale n'était pas à l'ordre du jour.

"Ils luttent toujours avec ce qu'ils font en termes de dépôts bancaires non assurés... c'est ce qui nous a donné en partie les montagnes russes sur les marchés des actions", a déclaré Shane Oliver, économiste en chef chez AMP.

"En fin de compte, la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt de manière agressive et continuera invariablement à le faire jusqu'à ce que quelque chose se brise. Mais pour l'instant, ils ne savent pas si quelque chose s'est cassé ou non, malgré les turbulences dans les banques".

Les marchés ont toutefois parié sur une récession et sur des baisses de taux imminentes. Les principales parties de la courbe des taux américains se sont pentifiées, ce qui indique qu'une récession est à portée de main.

Les investisseurs penchent également pour une pause de la part de la Fed lors de la réunion de mai, après la dernière hausse de taux dovish de mercredi.

Ils ont également prévu des réductions de taux de 80 points de base cumulés à environ 4 % d'ici la fin de l'année, car ils craignent que le resserrement de la politique et une crise bancaire naissante ne conduisent l'économie à une récession, malgré le recul du président Powell.

"C'est un environnement d'incertitude. Je veux dire, ce n'est pas comme si la Fed savait non plus et le marché pourrait avoir raison", a déclaré Oliver chez AMP.

Les rendements du Trésor ont essayé de trouver un plancher dans la volatilité du marché. Les rendements du Trésor à deux ans, qui ont chuté de 125 points de base en l'espace de deux semaines et demie, sont restés stables à 3,8288 % vendredi.

Les rendements à dix ans se sont maintenus à 3,4079 %, après avoir baissé de 9 points de base lors de la séance précédente.

La Banque d'Angleterre a augmenté les coûts d'emprunt pour la 11ème fois utile après une mauvaise surprise sur l'inflation, mais a déclaré qu'une résurgence de l'inflation s'estomperait probablement rapidement, suscitant des spéculations sur le fait qu'elle avait mis fin à sa série de hausses.

La Banque nationale suisse a également relevé ses taux malgré une semaine torride suite au rachat de Credit Suisse.

Le dollar américain se dirigeait vers une perte hebdomadaire de 1,2 % par rapport à ses principaux homologues à 102,63, non loin d'un creux de sept semaines de 101,91.

L'euro s'est éloigné de son plus haut de sept semaines, à 1,0929 dollar, pour se stabiliser à 1,083 dollar, tandis que le yen s'est rapproché de son plus haut de six semaines, à 130,7 pour un dollar.

Les prix du pétrole ont chuté vendredi, le brut américain perdant 1% à 69,27 dollars le baril, tandis que le brut Brent dérapait également de 0,9% à 75,21 dollars le baril.

L'or a légèrement baissé. L'or au comptant s'est négocié à 1 992,09 dollars l'once, proche de son plus haut niveau depuis un an.