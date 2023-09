Les actions asiatiques ont chuté jeudi, prolongeant la baisse des actions mondiales après que de nouveaux signes de pressions inflationnistes soutenues aux États-Unis ont renforcé les arguments en faveur de taux d'intérêt élevés pour une période plus longue.

Le dollar américain a frôlé son plus haut niveau depuis la mi-mars face à ses principaux homologues, et a atteint un nouveau sommet de 10 mois face au yen. Les rendements des bons du Trésor à long terme sont restés proches de leurs plus hauts niveaux en deux semaines, à près de 4,3 %.

Le pétrole brut Brent est resté au-dessus de 90 dollars dans un contexte de resserrement de l'offre, ce qui renforce les inquiétudes en matière d'inflation.

L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique a reculé de 0,45 %, dans le sillage des baisses enregistrées à Wall Street et en Europe.

Le Hang Seng de Hong Kong a perdu près de 1 %. Les valeurs sûres de la Chine continentale ont chuté de 0,8 %. L'indice de référence australien a perdu 1,1 %.

Le Nikkei japonais s'est replié de 0,2 %, bien qu'il risque de mettre fin à une série de huit victoires consécutives.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont indiqué une baisse de 0,1 %, après une chute de 0,7 % du S&P 500 au cours de la nuit.

Les actions de Wall Street ont été vendues après que les données américaines aient montré que le secteur des services s'est accéléré de manière inattendue en août, suggérant des forces inflationnistes persistantes.

Bien que les opérateurs soient encore relativement convaincus que la Réserve fédérale renoncera à une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, ils estiment que le risque d'une telle hausse d'ici à la fin de l'année est plus proche d'un tirage au sort. Une réduction des taux n'est pas attendue avant le mois de juin.

"Les données n'inversent pas le scénario, mais elles montrent que la guerre contre l'inflation n'a pas été gagnée", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com à Melbourne.

"Tout revient à la question de savoir où se trouve ce taux neutre magique", a-t-il ajouté. "Alors que les marchés sont encore en train de chercher à savoir où se situe ce taux, cela va peser sur les actions et soutenir le dollar américain.

L'indice du dollar - qui mesure la devise par rapport à six autres devises des marchés développés, dont le yen et l'euro - est resté stable à 104,85 après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 15 mars, mercredi, à 105,03.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis le 4 novembre par rapport au yen, à 147,875.

La paire de devises a tendance à évoluer en phase avec les rendements des bons du Trésor à long terme, qui se sont établis à 4,29% jeudi après avoir atteint leur plus haut niveau depuis le 23 août à 4,306% lors de la session précédente.

L'euro, quant à lui, a peu changé à 1,0724 $, après avoir atteint un creux de trois mois à 1,0703 $ mercredi.

Ailleurs, la Banque populaire de Chine a poursuivi ses efforts pour soutenir le yuan en fixant à nouveau des points médians officiels élevés pour la monnaie.

Malgré ces efforts, le yuan continue d'osciller du côté le plus faible du niveau étroitement surveillé de 7,3 pour un dollar dans les échanges offshore, changeant de mains pour la dernière fois à 7,3274. Il a atteint son niveau le plus bas depuis début novembre, à 7,3490, au milieu du mois dernier, sous l'effet de la détérioration rapide du secteur de l'immobilier et du risque de contagion à des marchés plus vastes.

Les données commerciales chinoises publiées jeudi, bien qu'elles ne soient pas aussi catastrophiques que les économistes l'avaient prédit, ont tout de même montré une baisse de près de 9 % des exportations et de plus de 7 % des importations.

Le dollar australien, qui sert souvent d'indicateur pour son principal partenaire commercial, s'est replié de 0,2 % à 0,6371 $, ce qui le maintient à proximité de son plus bas niveau depuis 10 mois.

Le pétrole brut a poursuivi son ascension régulière au cours des deux dernières semaines, augmentant légèrement dans l'attente d'une baisse des stocks américains, après que l'Arabie Saoudite et la Russie aient prolongé en début de semaine les réductions volontaires de l'offre jusqu'à la fin de l'année.

Les contrats à terme sur le Brent ont gagné 12 cents à 90,72 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 11 cents à 87,65 dollars.