Les actions asiatiques ont chuté lundi, les opérateurs ayant fortement réduit les paris sur les réductions de taux de la Réserve fédérale cette année, compte tenu d'un marché du travail américain toujours tendu, tandis que la convocation d'élections anticipées en France a suscité des inquiétudes politiques plus larges et a pesé sur l'euro.

Les échanges ont été limités en Asie, l'Australie, la Chine, Hong Kong et Taïwan étant absents pour cause de jours fériés, mais l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a tout de même chuté de 0,33 %.

Les contrats à terme américains ont légèrement augmenté, les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq progressant d'environ 0,03 % chacun, annulant les légères pertes subies plus tôt dans la séance.

Le dollar a repris le dessus, tandis que les rendements du Trésor américain sont restés élevés.

L'arrêt du rallye mondial du risque a été provoqué par le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles, qui a montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai et que la croissance annuelle des salaires s'est accélérée, soulignant ainsi la résilience du marché de l'emploi.

Les contrats à terme prévoient désormais une réduction de 36 points de base (pb) pour la Fed, contre 50 pb la semaine dernière. Les probabilités d'un cycle d'assouplissement débutant en septembre se sont également allongées.

Les derniers développements interviennent avant la décision politique de la Fed de mercredi, les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mai étant attendus juste avant.

"Il sera très difficile pour la Fed de continuer à prévoir trois baisses de taux cette année", a déclaré Rob Carnell, responsable régional de la recherche pour l'Asie-Pacifique chez ING.

"Un grand nombre d'intervenants de la Fed évoquent la possibilité d'une seule baisse. Bien que le résultat le plus probable soit le passage de trois à deux, il est possible qu'il n'y ait qu'une seule baisse.

Les rendements du Trésor américain ont également augmenté lundi, reflétant les attentes de taux américains plus élevés pour longtemps.

Le rendement à deux ans et le rendement de référence à 10 ans ont chacun augmenté d'environ deux points de base à 4,8931% et 4,4512%, respectivement.

Face au dollar, le yen a perdu plus de 0,2% à 157,09. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est raffermi à 105,29.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,9 %, aidé par un yen plus faible.

La Banque du Japon (BOJ) tient également sa réunion de politique monétaire de deux jours cette semaine et pourrait donner de nouvelles indications sur la manière dont elle envisage de réduire ses achats massifs d'obligations.

ÉLECTION DU SNAP

En France, le président Emmanuel Macron a convoqué dimanche des élections législatives anticipées pour la fin du mois, après avoir été battu par le parti d'extrême droite de Marine Le Pen lors du scrutin sur l'Union européenne.

La décision choc de M. Macron a déclenché un séisme politique en France, offrant à l'extrême droite une chance d'accéder à un véritable pouvoir politique après des années de mise à l'écart et menaçant de stériliser sa présidence trois ans avant qu'elle ne prenne fin.

L'euro a chuté à son plus bas niveau en un mois à la suite de l'annonce, dans un contexte d'incertitude croissante quant à l'orientation politique future de l'Europe. Il a baissé de 0,5 % à 1,0749 dollar.

Les contrats à terme ont également chuté, l'EUROSTOXX 50 perdant 0,42 % et les contrats à terme sur les obligations françaises perdant 0,3 %. Les contrats à terme sur le FTSE ont baissé de 0,7 %.

"La décision de Macron, considérée comme un risque calculé, intervient alors qu'il se débat avec une majorité parlementaire, ce qui rend les progrès législatifs difficiles", a déclaré Shier Lee Lim, responsable des stratégies de change et macroéconomiques de Convera pour la région APAC.

"Nous restons baissiers sur l'euro à court terme.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont augmenté, soutenus par les espoirs d'une augmentation de la demande de carburant cet été, bien que les gains aient été limités par un dollar plus fort.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont gagné 0,26% à 79,83 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 0,24% à 75,71 dollars le baril.

L'or au comptant a augmenté de 0,13 % pour atteindre 2 295,29 dollars l'once.