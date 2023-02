Les actions asiatiques chutent, le dollar reste ferme après l'IPC américain poisseux

L'indice des prix à la consommation (IPC) américain a atteint 6,4 % en glissement annuel en janvier, soit un peu plus que les 6,2 % attendus par les économistes, ce qui a déclenché des ventes sur le marché obligataire et les contrats à terme sur les fonds fédéraux, alors que les espoirs d'une baisse des taux plus tard dans l'année s'amenuisent de plus en plus.

Les contrats à terme sur les Fed funds impliquent désormais un pic au-dessus de 5,2 % d'ici le milieu de l'année et des taux supérieurs à 5 % à la fin de l'année.

Les rendements du Trésor à deux ans, qui augmentent lorsque les prix baissent, ont grimpé de près de neuf points de base dans le commerce de New York pour atteindre 4,611 %, élargissant leur prime par rapport aux taux à 10 ans - un phénomène inhabituel qui signale de manière fiable une récession.

Les actions américaines ont fini à plat mardi, mais les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,4 % en Asie.

En milieu de matinée, heure de Hong Kong, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, était en baisse de 1,3 %, avec des chutes supérieures à 1 % en Australie et à Hong Kong, et les analystes s'attendaient à de nouvelles baisses.

"Si je combine la rhétorique de la Fed (américaine) visant à maintenir les taux plus élevés plus longtemps et le récent chiffre de l'IPC... alors il semble probable qu'il devrait y avoir un certain degré de modération sur les marchés des actions, tant sur les marchés développés que sur les marchés asiatiques", a déclaré Manishi Raychaudhuri, responsable de la recherche sur les actions de la région Asie-Pacifique chez BNP Paribas.

Il a déclaré que le dollar pourrait également regagner un peu de force par rapport aux devises des marchés émergents, aidé par la perspective que les taux américains restent élevés.

Le dollar a touché un sommet de six semaines à 133,30 yens japonais dans la nuit et a oscillé à 132,80 yens mercredi. Il a connu un parcours difficile par rapport aux autres devises après les données de l'IPC, mais il semble faire une pause après la chute de janvier.

Le Dollar Index est resté stable à 103,32. Le dollar australien s'est légèrement détendu à 0,6959 $, alors que le gouverneur de la banque centrale, Philip Lowe, a déclaré que les taux devraient encore augmenter pour contenir l'inflation, dans des remarques faites devant une commission parlementaire.

Les prix du pétrole ont chuté, les traders s'inquiétant de l'augmentation de l'offre et de l'affaiblissement de la demande. Le brut américain a baissé de 0,46% à 78,70 $ le baril. Le brut Brent s'est établi en baisse de 1,19% à 85,58 $ le baril.

L'or était légèrement en hausse. L'or au comptant s'est négocié à 1 854,92 $ l'once. Le bitcoin s'est accroché à un rebond de la nuit à 22 114 $.