Les actions asiatiques chutent, les rendements augmentent alors que les marchés se préparent à une Fed agressive

Le Nikkei japonais a chuté de 1,26% et touché un plus bas sur deux semaines. L'indice boursier de référence de l'Australie a glissé de 1,35 % et le Kospi de la Corée du Sud a baissé de 0,9 %.

Les blue chips chinoises ont reculé de 0,82%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,26%.

L'indice le plus large des actions Asie-Pacifique de MSCI a perdu 1 %.

Cela fait suite à une vente massive à la Bourse au cours de la nuit qui a fait chuter le S&P 500 de 1,13 %, bien que les contrats à terme indiquent une ouverture légèrement plus élevée mercredi.

La Fed est le point culminant d'une semaine au cours de laquelle plus d'une douzaine de banques centrales annoncent leurs décisions politiques, y compris la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre jeudi.

La Riksbank suédoise a surpris les marchés dans la nuit avec une augmentation d'un point de pourcentage complet, et a prévenu que d'autres décisions seraient prises au cours des six prochains mois.

Malgré cela, les paris pour un resserrement de la Fed sont restés stables.

Les marchés évaluent à 81 % la probabilité d'une autre hausse de 75 points de base et à 19 % celle d'une hausse complète.

Les rendements mondiaux ont augmenté en raison des attentes d'un nouveau resserrement.

Le rendement du Trésor américain à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis près de 15 ans à 3,992 % mardi, et est resté élevé à 3,9516 % dans les échanges à Tokyo, tandis que le rendement du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis plus de dix ans.

Il a atteint 3,604 % pour la première fois depuis avril 2011, et était en dernier lieu à 3,5473 %.

Le rendement de référence à 10 ans de l'Australie a atteint un sommet de presque trois mois à 3,789 %, et le rendement équivalent de la Corée du Sud a atteint son plus haut niveau depuis avril 2012.

Les marchés sont "apparemment bien positionnés pour une hausse de 75 points de base parallèlement à une mise à jour hawkish" de la Fed, a écrit Taylor Nugent, économiste des marchés à la National Australia Bank à Sydney, dans une obligation client.

"Le commentaire qui suivra la réunion et la mise à jour des points seront essentiels", a déclaré Nugent, ajoutant que la NAB envisageait un taux directeur de "quelque chose comme 4 %" à la fin de cette année et qu'aucune réduction des taux n'était prévue avant 2024.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport aux six principales devises, a légèrement augmenté à 110,22, se rapprochant ainsi du sommet de 110,79 atteint ce mois-ci en 20 ans.

Le billet vert a peu changé à 143,64 yens, après avoir tenté à deux reprises d'atteindre 145 ce mois-ci, un niveau qui n'a pas été atteint depuis 24 ans.

Cette semaine, la BOJ devrait consolider sa position de colombe solitaire parmi les banques centrales des économies avancées en s'en tenant à sa politique ultra-accomodative qui maintient le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans près de 0 %.

La Banque a proposé d'acheter 250 milliards de yens d'obligations lors d'une opération non programmée mercredi pour maintenir les rendements sous contrôle.

La livre sterling a langui autour de 1,1372 $, restant proche du plus bas de 37 ans atteint vendredi à 1,1351 $.

Les marchés sont divisés sur la question de savoir si la BOE optera pour une hausse de 50 ou 75 points de base jeudi.

Pendant ce temps, le pétrole brut a poursuivi son déclin sur fond d'inquiétudes quant au fait qu'un resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed et d'autres banques centrales pourrait entraver la croissance et freiner la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 26 cents pour atteindre 90,36 $ le baril, après avoir perdu 1,38 $ la veille.

Le brut West Texas Intermediate américain était à 83,74 $ le baril, en baisse de 20 cents. Le contrat de livraison d'octobre a expiré en baisse de 1,28 $ mardi, tandis que le contrat de novembre, plus actif, a perdu 1,42 $.