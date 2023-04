Les actions asiatiques chutent, les rendements obligataires baissent, les craintes de récession pèsent

Aujourd'hui à 04:23 Partager

Les actions asiatiques et les contrats à terme sur les actions américaines ont chuté jeudi, tandis que les obligations et les valeurs refuges que sont le dollar américain et le yen japonais se sont appréciées, les preuves de plus en plus nombreuses d'un ralentissement de l'économie américaine alimentant les craintes d'une récession mondiale.

Les investisseurs étaient enclins à retirer de l'argent de la table après les fortes hausses récentes, et avec de nombreux marchés mondiaux en congé le vendredi saint, lorsque les données mensuelles sur la masse salariale américaine sont attendues, potentiellement cruciales. Les échanges asiatiques ont déjà été plus faibles depuis mercredi, date à laquelle les marchés chinois ont entamé un congé qui se poursuit jusqu'à lundi. Le Nikkei japonais a chuté d'environ 1 %, ce qui a contribué à faire baisser de 0,8 % l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique. L'indice asiatique avait bondi de plus de 5 % depuis la mi-mars pour clôturer à un plus haut d'un mois et demi mardi. Le Kospi sud-coréen a reculé de 0,6 %, tandis que l'indice australien a perdu environ 0,3 %. Les contrats à terme du Nasdaq E-mini aux Etats-Unis ont indiqué une baisse de 0,45%, après que l'indice de référence des valeurs technologiques ait chuté de 1% au cours de la nuit. Les contrats à terme E-mini pour l'indice S&P 500 ont indiqué une baisse de 0,24% à la réouverture, prolongeant la baisse de 0,25% de mercredi. Les données de la nuit ont montré que les employeurs privés américains ont embauché beaucoup moins de travailleurs que prévu en mars, ajoutant aux signes de relâchement du marché de l'emploi observés plus tôt dans la semaine. Le secteur des services du pays a également ralenti plus que prévu, tandis que des chiffres antérieurs ont montré un ralentissement dans les usines. "Les données économiques américaines ont commencé à se fissurer cette semaine, et les craintes de ralentissement réapparaissent, incitant les investisseurs à vendre des actifs plus risqués et à se tourner vers des actifs plus sûrs, y compris les bons du Trésor et le dollar, a écrit Tony Sycamore, analyste d'IG, dans une note à la clientèle. "Il est logique de prendre un peu de risque avant le long week-end de Pâques", a-t-il déclaré. "Tous les regards sont désormais tournés vers la publication des chiffres de l'emploi non agricole de vendredi. Alors que les signes d'un fort ralentissement de l'économie américaine se sont multipliés cette semaine, les traders ont fixé leurs prix en fonction d'une Fed plus dovish. Les marchés monétaires considèrent désormais que les chances d'une nouvelle hausse d'un quart de point lors de la réunion de mai, par rapport à une pause, se jouent à pile ou face. Et 71 points de base d'assouplissement sont prévus d'ici la fin de l'année. Les rendements des bons du Trésor ont chuté en conséquence. Le rendement de la note à 10 ans était d'environ 3,30 % à Tokyo, restant proche du plus bas niveau de près de sept mois de 3,266 % atteint la nuit dernière. Cela a permis au yen, qui est très sensible aux rendements américains, de gagner du terrain par rapport au billet vert, qui est une valeur refuge. Le dollar a reculé de 0,13 % à 131,15 yens, mais a progressé par rapport à la plupart des autres grandes monnaies. Le Dollar Index a augmenté de 0,12% à 101,99, poursuivant son rebond après un plus bas de deux mois. Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque et liés aux matières premières, ont chacun reculé d'environ 0,3 % par rapport à leur homologue américain. L'euro a perdu 0,16% à 1,0891%. Le pétrole brut était sous pression, avec West Texas Intermediate en baisse de 57 cents à 80,04 $ le baril et Brent en baisse de 61 cents à 84,38 $.