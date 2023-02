Les actions asiatiques chutent par crainte de hausses hawkish des banques centrales

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,97%, après que Wall street ait enregistré sa pire performance de l'année mardi, avec une lecture étonnamment forte de l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) de S&P Global montrant que l'économie américaine ne se refroidit pas encore.

"Le flux de données économiques surprises s'est poursuivi pendant la nuit et cette fois, il s'agissait d'une performance uniformément plus forte que prévu du secteur des services dans les principales économies des marchés développés", ont écrit les analystes de la National Australia Bank dans une note au client.

"Le marché s'inquiète du fait que les banques centrales devront augmenter les taux beaucoup plus pour freiner l'inflation", a déclaré Kerry Craig, stratège du marché mondial de JPMorgan Asset Management.

Mercredi, la banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base pour les porter à 4,75 %, leur plus haut niveau en plus de 14 ans.

La banque centrale a déclaré qu'elle prévoyait de continuer à resserrer les taux afin de garantir que l'inflation revienne dans sa fourchette cible à moyen terme.

La Banque du Japon a déclaré mercredi qu'elle allait procéder à des achats d'urgence d'obligations, afin de contenir les rendements élevés, alors que les JGB à 10 ans ont touché 0,505 % pour une deuxième session consécutive, dépassant le plafond de 0,5 % de la BOJ et atteignant le niveau le plus élevé depuis le 18 janvier.

L'indice boursier Nikkei du Japon a chuté de 1,25 % mercredi à la suite d'un rapport PMI de mardi montrant que le secteur des usines s'était contracté.

L'indice de référence de la Chine a perdu 0,68 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,27 %.

L'indice australien S&P/ASX 200 a perdu 0,25 % en début de séance, chutant pour une deuxième session consécutive et touchant son plus bas niveau depuis plus d'un mois en raison des attentes de hausse des taux d'intérêt.

Les obligations américaines à 10 ans ont touché 3,966 %, leur plus haut niveau depuis novembre, avant de se détendre et de rapporter 3,9389 % mercredi.

Le Dollar Index a baissé de 0,077%, mais les analystes s'attendent à ce que les hausses de taux d'intérêt fassent remonter le dollar, ce qui nuira aux actions des marchés émergents, qui ont bénéficié de la baisse du dollar.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,5% à 75,98 $ le baril et le Brent était à 82,68 $, en baisse de 0,45%.

L'or au comptant a ajouté 0,1% pour atteindre 1 836,18 $ l'once.