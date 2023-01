Les actions asiatiques chutent suite aux remarques hawkish de la Fed ; les matières premières augmentent suite à la réouverture de la Chine.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,02% dans les premiers échanges.

"Le thème principal de la nuit a été la prudence dans l'espace actions, les actions ayant réduit leurs gains après les commentaires bellicistes de deux responsables de la Fed. Raphael Bostic et Mary Daly ont déclaré que la Fed augmenterait probablement les taux (d'intérêt) à plus de 5 % et les maintiendrait à ce niveau pendant un certain temps", a déclaré Commerzbank dans une note aux clients.

L'indice S&P500 a commencé la semaine sur un ton haussier avec une hausse de plus de 1,4 % en début de séance lundi aux États-Unis avant d'abandonner tous les gains pour clôturer un peu plus bas.

Le dollar américain et les rendements du Trésor américain sont restés sous pression, le rendement des obligations américaines à 10 ans ayant légèrement augmenté mardi de 1,14 point de base à 3,5284 %, contre 3,517 % lundi soir. Le Dollar Index a baissé de 0,068%.

"Le sentiment pourrait devenir plus prudent avant la publication de l'IPC (indice des prix à la consommation) américain jeudi, ce qui freinerait les transactions 'risk on' initiées à la suite de l'optimisme entourant la réouverture de la Chine", a déclaré Mizuho Bank dans une note.

Si les données sur les prix à la consommation aux États-Unis confirment le refroidissement observé dans le dernier rapport mensuel sur l'emploi, le président de la banque centrale d'Atlanta, M. Bostic, a déclaré qu'il devrait envisager une augmentation d'un quart de point "plus sérieusement et aller dans cette direction".

La réouverture de la Chine a stimulé le sentiment, les actions de ce pays ayant augmenté pour une sixième session consécutive lundi, tandis que les actions de Hong Kong ont atteint un sommet de six mois. Toutefois, tout optimisme pourrait être de courte durée, a déclaré Trinh Nguyen, économiste pour l'Asie émergente chez Natixis à Hong Kong.

"Je pense que ce qui tempérerait une grande partie de cet optimisme à venir est vraiment la réalité de cette ouverture. Même à Hong Kong, bien que ce soit officiellement ouvert, la délivrance des visas a été plutôt lente", a déclaré M. Nguyen.

L'indice de référence de la Chine a baissé de 0,21 % mardi, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a baissé de 0,85 %.

Les prix du cuivre ont atteint leur plus haut niveau en plus de six mois, poussés à la hausse par l'amélioration des perspectives de la demande après la réouverture de la Chine, premier consommateur, tandis que le zinc a grimpé de 5 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le 15 décembre.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,57 %, contrairement à la tendance régionale.

Les prix à la consommation de base à Tokyo, publiés mardi, ont augmenté plus rapidement que prévu de 4,0 % en décembre par rapport à l'année précédente, soutenant les attentes du marché selon lesquelles la Banque du Japon pourrait éliminer progressivement ses mesures de stimulation massives en modifiant sa politique de contrôle de la courbe des taux.

En Australie, les actions ont perdu 0,19 % dans les premiers échanges.

Les prix du pétrole ont peu changé mardi, les traders attendant des éclaircissements sur les hausses de taux. Le brut américain a baissé de 0,07% à 74,58 $ le baril et le Brent était à 79,51 $, en baisse de 0,18%.

Les prix de l'or ont légèrement augmenté, ajoutant 0,1% à 1 872,66 $ l'once.