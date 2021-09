Les actions asiatiques conservent leurs gains, le dollar est faible avant les principales données sur l'emploi aux États-Unis.

Les actions asiatiques ont maintenu leurs gains vendredi, tandis que le dollar était à son plus bas niveau depuis un mois contre les principales devises, les traders attendant les données sur l'emploi aux États-Unis, les actions mondiales atteignant des sommets.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, est resté globalement stable dans les premiers échanges en Asie, après avoir enregistré des gains au cours de huit des neuf dernières sessions, l'indice de référence se rapprochant de sa position de la mi-juillet, avant que les mesures réglementaires chinoises ne fassent chuter les actions.

Le Nikkei japonais a progressé de 0,38 %, et l'indice mondial MSCI tous pays a légèrement progressé après avoir terminé la séance précédente à son cinquième sommet de clôture consécutif.

L'Australie a progressé de 0,3 % et la Corée de 0,61 %, tandis que les valeurs chinoises ont chuté de 0,27 % et Hong Kong de 0,6 % juste après la cloche, les opérateurs essayant d'équilibrer les données économiques plus faibles de la Chine et le potentiel de stimulation future.

Les investisseurs s'attendent à ce que Pékin accélère ses dépenses budgétaires et la croissance du crédit au fur et à mesure que sa reprise économique ralentit, mais que ces mesures soient finement ciblées alors que la Réserve fédérale américaine se prépare à réduire ses propres mesures de relance.

Les opérateurs espèrent avoir une meilleure idée du calendrier et du rythme de la réduction progressive des taux d'intérêt américains vendredi, après la publication des données sur les emplois non agricoles plus tard dans la journée, car le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre qu'une amélioration des chiffres de l'emploi était la dernière condition préalable majeure à une action.

Selon une enquête Reuters auprès d'économistes, les effectifs non agricoles ont probablement augmenté de 750 000 emplois le mois dernier, après avoir progressé de 943 000 en juillet.

"En ce qui concerne le tapering, l'accent est désormais mis sur le marché du travail. Si l'augmentation est de l'ordre de 750 000, on s'attendra à une annonce de réduction progressive en septembre", a déclaré Stefan Hofer, chef de la stratégie d'investissement de la banque privée LGT en Asie.

M. Hofer a déclaré qu'il se concentrait sur les emplois dans le secteur des loisirs et de l'hôtellerie, car ils constituent un bon indicateur de l'état de la reprise après la pandémie de COVID-19.

Les bons du Trésor américain ont été prudents avant la publication des données, et dans les heures asiatiques de vendredi, le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans était de 1,2919 % par rapport à sa clôture américaine de 1,294 % jeudi.

Le dollar est resté bloqué à son plus bas niveau mensuel contre un panier de devises, l'euro ayant fait une bonne partie du travail.

La monnaie unique européenne a touché vendredi son plus haut niveau depuis début août face au billet vert, les marchés commençant à réagir à la possibilité d'une inflation plus soutenue dans la zone euro et d'une réduction des mesures de relance de la Banque centrale européenne.

"La persistance de l'augmentation de l'inflation des intrants donnera plus de substance aux arguments selon lesquels la BCE devrait bientôt commencer à réduire ses achats d'actifs", ont déclaré les analystes d'ANZ.

Les prix du pétrole ont baissé dans les premières heures de l'Asie après avoir augmenté de plus d'un dollar le baril jeudi.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,36% à 69,74 dollars le baril. Le pétrole brut Brent a baissé de 0,27% à 72,81 dollars le baril.

(Édition : Stephen Coates)