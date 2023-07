Les actions asiatiques ont chuté mardi, la faiblesse des données économiques chinoises publiées la veille continuant à peser sur le sentiment, tandis que les investisseurs attendaient de voir si les données sur les ventes au détail aux États-Unis allaient éclairer la trajectoire des taux d'intérêt américains.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a glissé de 0,63% dans la session du matin.

Les investisseurs attendent des signes plus forts de ralentissement de l'inflation, avec les lectures sur les ventes au détail américaines et la production industrielle américaine qui seront publiées plus tard dans la journée de mardi. Les économistes s'attendent à ce que les ventes au détail en juin montrent une augmentation de 0,5% par rapport à mai.

"Les gens pensent toujours au bras de fer entre la croissance et l'inflation. Cette semaine, un certain nombre de données économiques américaines donneront une indication claire sur la nécessité d'une nouvelle hausse des taux", a déclaré Gary Ng, économiste principal chez Natixis Corporate and Investment Bank.

La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon procèdent à des révisions de leur politique la semaine prochaine.

Après l'annulation des échanges lundi en raison d'un typhon, les actions de Hong Kong ont rattrapé la chute des actions chinoises provoquée par des données montrant que le rebond post-pandémique de l'économie chinoise était terminé, avec une croissance de 0,8 % en glissement trimestriel au deuxième trimestre.

M. Ng a déclaré que les investisseurs asiatiques s'efforçaient de retrouver un peu de positivité après les "très mauvaises données économiques chinoises".

L'indice de référence Hang Seng a chuté de 1,74 %, tandis que le secteur technologique a perdu 1,89 %. Les actions chinoises A étaient en baisse de 0,4 % au début de la session de mardi. L'indice japonais Nikkei a quant à lui enregistré un gain de 0,18%.

Une possible divergence entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne sur les hausses de taux a récemment provoqué un affaiblissement du dollar.

Les marchés monétaires ont largement anticipé une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de politique générale à la fin du mois, bien que l'on s'attende à ce que les taux soient abaissés dès le mois de décembre.

À l'inverse, les investisseurs s'attendent à ce que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre prolongent leur cycle de hausse des taux.

La Banque du Japon (BOJ) tiendra sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine, et les investisseurs seront attentifs à la question de savoir si elle commencera à abandonner progressivement sa politique ultra-doviste.

L'indice du dollar américain a légèrement baissé à 99,85 au début des échanges asiatiques, après avoir atteint son plus bas niveau depuis avril 2022 vendredi. L'euro s'est raffermi de 0,11 % à 1,1246 $.

Les obligations de référence à 10 ans sont restées stables, avec un rendement de 3,7989%.

Le pétrole brut américain a augmenté de 0,22% à 74,31 dollars le baril et le Brent était à 78,64 dollars, en hausse de 0,18%.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 1 957,50 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,26% à 1 960,19 dollars l'once.