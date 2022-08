Les actions asiatiques dans les limbes alors que le dollar prend le dessus

En raison des inquiétudes supplémentaires concernant la santé de l'économie chinoise, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a reculé de 0,3 %, pour s'établir à 1,1 % sur la semaine.

Les valeurs vedettes chinoises sont restées stables, tandis que la Corée du Sud a perdu 0,5 %. Le Nikkei japonais s'est mieux comporté avec un gain de 0,3 % dû en partie à une nouvelle baisse du yen.

Les contrats à terme du S&P 500 ont reculé de 0,1 % et n'ont pas beaucoup changé sur la semaine, n'ayant pas réussi à franchir la moyenne mobile de 200 jours, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont glissé de 0,2 %.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont baissé de 0,1 %, tandis que les contrats à terme FTSE ont légèrement augmenté de 0,2 %.

La menace d'une hausse des coûts d'emprunt plane sur les marchés, alors que pas moins de quatre responsables de la Réserve fédérale américaine ont signalé qu'il y avait encore du travail à faire sur les taux d'intérêt, la seule différence étant la vitesse et le niveau à atteindre.

Les marchés penchent pour une hausse d'un demi-point en septembre et une chance sur trois pour une hausse de 75 points de base (pb). Les taux sont vus comme atteignant un sommet d'au moins 3,5 %, bien que certains membres de la Fed plaident pour 4 % ou plus.

"Rien n'indique que le marché du travail ou les données sur l'inflation ralentissent suffisamment pour que la Fed crie victoire sur l'inflation", a déclaré Brian Martin, responsable de l'économie G3 chez ANZ.

"Nous voyons des risques à la hausse pour les projections d'inflation de la Fed, et nous nous attendons à ce que celles-ci et le dot plot soient révisés à la hausse en septembre", a-t-il ajouté. "Nous avons revu à la hausse nos prévisions de taux des fonds fédéraux de fin d'année de 25 points de base, à 4,0 %, et nous prévoyons désormais trois hausses de 50 points de base sur le reste de l'année 2022."

Tout cela souligne l'importance du discours du président de la Fed, Jerome Powell, le 26 août à Jackson Hole, habituellement un événement phare du calendrier des banques centrales.

Le marché obligataire est clairement du côté des faucons, avec des rendements à deux ans inférieurs de 34 points de base au rendement à 10 ans et des avertissements de récession clignotants.

LE DOLLAR EN DEMANDE

L'alarme "R" retentit également en Europe, où les prix du gaz naturel ont atteint des sommets jeudi, ajoutant à un pouls inflationniste qui ne manquera pas d'entraîner un resserrement politique plus douloureux, exacerbant le risque de récession.

Avec une inflation de base dans l'Union européenne supérieure de trois points de pourcentage à l'objectif de 2 % de la Banque centrale européenne, les marchés parient sur une nouvelle hausse des taux d'un demi-point en septembre.

Les sombres perspectives économiques ont fait chuter l'euro de près de 1,7 % jusqu'à présent cette semaine, à 1,0078 $, et l'ont ramené vers son nadir de juillet à 0,9950 $.

Le dollar a également gagné 2,0 % sur le yen cette semaine pour atteindre 136,28, son plus haut niveau depuis fin juillet. Contre un panier de devises, il a progressé de 1,8 % sur la semaine, à 107,60.

La livre sterling a été une autre victime, perdant 1,8 % pour la semaine à 1,1917 $. Les investisseurs craignent que l'inflation en Grande-Bretagne, à un niveau stratosphérique de 10,1 %, n'incite la Banque d'Angleterre (BoE) à poursuivre ses hausses et ne provoque en fait une récession.

La crise du coût de la vie a vu le sentiment des consommateurs britanniques plonger à son plus bas niveau jamais enregistré en août, selon une enquête mensuelle du fournisseur de données Gfk.

"La force des données sur les salaires et les prix a mis la barre plus haut pour l'inaction et nous pensons maintenant que la BoE devra voir des signes plus clairs d'un atterrissage brutal pour faire une pause", ont déclaré les analystes de JPMorgan qui ont augmenté leurs prévisions de taux de 75 points de base à 3%.

"Nous prévoyons une récession de deux trimestres à partir du 4ème trimestre qui se traduira par une baisse cumulée de 0,8 % du PIB."

La hausse du dollar a été un vent contraire pour l'or qui a perdu 2,4 % sur la semaine jusqu'à présent, à 1 758 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole ont été un peu plus stables vendredi, mais toujours en baisse sur la semaine, le Brent ayant touché son plus bas depuis février à un moment donné en raison des inquiétudes concernant la demande. [O/R]

Le Brent a augmenté d'un maigre 2 cents à 96,61 $, tandis que le brut américain a augmenté de 5 cents à 90,55 $ le baril.