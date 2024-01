Les actions asiatiques ont démarré la première journée de négociation de la nouvelle année sur une base stable mardi, les investisseurs revenant après une période d'accalmie pendant les vacances et attendant de nouveaux catalyseurs de négociation grâce à des publications économiques clés plus tard dans la semaine.

L'appétit pour le risque était fort après que les actions mondiales aient terminé l'année 2023 avec leur plus forte hausse annuelle en quatre ans, poussées par la perspective que les principales banques centrales mondiales pourraient commencer à assouplir les taux cette année, ce qui donnerait un coup de pouce important aux consommateurs et aux entreprises entravés par des coûts d'emprunt élevés.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a perdu 0,1 % dans les premiers échanges, mais restait proche d'un plus haut de cinq mois atteint la semaine dernière.

L'indice australien S&P/ASX 200 a atteint 7 632,70 points, son plus haut niveau depuis août 2021.

Les marchés japonais étaient fermés pour cause de vacances, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'échanges de bons du Trésor.

"Nous tournons la page sur une nouvelle année riche en événements sur les marchés, où la liquidité des banques centrales, une économie américaine résiliente et la Fed qui a mis en place les taux directeurs réels les plus élevés depuis décembre 2007, ce qui permet une normalisation de la politique, offrent tous des vents contraires pour des rendements robustes pour les actifs risqués", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone.

"Nous pourrions voir les actions poursuivre leur joyeuse ascension et nous devons rester ouverts à toutes les possibilités.

"Mais comme le sentiment des gestionnaires de fonds est le plus optimiste depuis janvier 2022, que les niveaux de liquidités ont été réduits et qu'il existe de nombreux autres signes d'exubérance générale, il semble que la répartition du risque devienne plus équilibrée."

L'attention du marché se tourne maintenant vers une série de données attendues cette semaine, qui donneront plus de clarté sur la marge de manœuvre dont disposent les principales banques centrales à l'échelle mondiale pour assouplir leur politique monétaire, et sur le délai dans lequel ces baisses de taux pourraient intervenir.

Les chiffres rapides de l'inflation dans la zone euro sont attendus vendredi, de même que le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui fait l'objet d'une attention particulière.

Sur le marché des changes, le dollar est resté stable après avoir enregistré la semaine dernière sa première perte annuelle depuis 2020, plombé par les prévisions de baisse des taux américains cette année.

L'euro a baissé de 0,06% à 1,1038 $, tandis que le yen a glissé de 0,4% à 141,42 pour un dollar, luttant pour progresser alors que les investisseurs restent inquiets quant à savoir si la Banque du Japon sortira des taux d'intérêt négatifs cette année.

CHINE CONONDRUM

En Asie, une enquête du secteur privé a montré mardi que l'activité des usines chinoises a augmenté à un rythme plus rapide en décembre en raison de gains plus importants dans la production et les nouvelles commandes, mais la confiance des entreprises pour 2024 est restée modérée.

Cela contraste avec les données officielles publiées au cours du week-end qui ont montré que l'activité manufacturière de la Chine s'est contractée pour un troisième mois consécutif en décembre et s'est affaiblie plus que prévu, assombrissant les perspectives de reprise économique du pays et suscitant des appels à un soutien politique supplémentaire.

Le président Xi Jinping a déclaré dimanche que la Chine renforcerait la tendance positive de sa reprise économique en 2024 et soutiendrait le développement économique à long terme grâce à des réformes plus approfondies.

Néanmoins, les données mitigées ont pesé sur les actifs chinois, l'indice des valeurs vedettes de la zone côtière prolongeant ses pertes à la suite de la publication de mardi et étant en dernier lieu inférieur de 0,7 %. L'indice a chuté de 11 % en 2023.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu près de 1 %, après avoir terminé l'année 2023 avec une perte annuelle de près de 14 %, ce qui en fait l'un des marchés boursiers les moins performants au monde.

"La divergence des PMI manufacturiers souligne la fragilité de la reprise chinoise", a déclaré Christopher Wong, stratège en matière de devises chez OCBC.

"Nous continuons à surveiller si les données chinoises montrent des signes de fissures ou continuent à indiquer des signes de stabilisation.

Ailleurs, les prix du pétrole ont augmenté mardi, les contrats à terme sur le brut Brent et le brut américain WTI augmentant chacun de plus de 1 %.

Le Brent a gagné 94 cents pour atteindre 77,98 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 79 cents pour atteindre 72,44 dollars.

L'or au comptant a augmenté de 0,14% à 2 065,48 dollars l'once.