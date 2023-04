Les actions asiatiques ont démarré avec prudence lundi, dans une semaine riche en données économiques et en réunions des banques centrales, ainsi qu'en résultats des géants de la technologie qui ont maintenu l'indice S&P 500 à flot depuis le début de l'année.

Les premiers échanges ont été léthargiques à la suite des enquêtes sur l'activité économique de vendredi, qui ont surpris par leur solidité et qui ont renforcé les arguments en faveur d'une hausse des taux d'intérêt.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,1 %, tandis que le Nikkei japonais a légèrement augmenté de 0,2 %.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux baissé de 0,2 % à l'approche d'une semaine chargée en résultats.

Apple Inc et Microsoft Corp ont représenté à eux seuls près de la moitié des gains du S&P 500 depuis le mois de mars, et leurs perspectives sont donc très importantes.

"Nous pensons que les piliers Microsoft, Amazon et Google devraient tous fournir des résultats cloud qui répondent et probablement dépassent les attentes de la rue pour le premier trimestre cette semaine, malgré le bruit récent sur le marché", ont déclaré les analystes de Wedbush Securities.

"Nous pensons également que la course aux armements dans le domaine de l'IA sera l'un des principaux thèmes de la saison des résultats technologiques et que chaque acteur de la Big Tech informera les investisseurs de ses ambitions en matière d'IA et de sa stratégie de monétisation, alors que Redmond affronte Google et d'autres grands noms de la technologie pour la conquête du trophée de l'IA.

La Chambre des représentants des États-Unis pourrait voter cette semaine sur un plan républicain visant à relever le plafond de la dette en échange d'une réduction des dépenses. La faiblesse des recettes fiscales signifie que le gouvernement pourrait se retrouver à court d'argent plus tôt que prévu, et le risque de défaillance a entraîné une hausse des swaps de défaut de crédit aux États-Unis.

Les chiffres sur les salaires et la croissance économique aux États-Unis, attendus cette semaine, renforceront probablement les arguments en faveur d'un nouveau resserrement. L'influent indicateur de la Fed d'Atlanta, GDP Now, prévoit une croissance de l'économie américaine de 2,5 % en rythme annuel au premier trimestre, soit un léger ralentissement par rapport au trimestre précédent.

LE BOJ SE DOTE D'UN NOUVEAU PATRON

Les marchés estiment à 89 % les chances que la Réserve fédérale relève ses taux d'un quart de point lors de sa réunion de la première semaine de mai, et s'attendent à une hausse similaire de la part de la Banque centrale européenne, avec le risque d'une hausse d'un demi-point.

Les banques centrales du Canada et de la Suède se réunissent cette semaine, mais l'attention se portera surtout sur la Banque du Japon pour la première réunion présidée par son nouveau gouverneur, Kazuo Ueda.

Seuls trois des 27 économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BOJ commence à réduire sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC) dans les plus brefs délais, mais des rapports indiquent que la banque centrale envisage de procéder à un examen complet de l'impact de son assouplissement.

"Le contexte médiatique suggère qu'il ne faut pas s'attendre à des modifications de la politique de contrôle de la courbe des taux, mais il est clair que les choses sont écrites et qu'il y a un risque de changement plus important lors de la prochaine réunion", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la NAB.

La divergence de politique entre le Japon et le reste du monde développé a permis au yen de s'affaiblir régulièrement au cours des dernières semaines, l'euro en particulier atteignant son plus haut niveau depuis six mois.

La monnaie unique s'est maintenue à 147,33 yens lundi, tandis que le dollar s'est maintenu à 134,03.

L'euro a également progressé jusqu'à 1,0992 dollar et s'est rapproché de son récent pic d'un an, à 1,1075 dollar.

La hausse du dollar et des rendements obligataires a pesé sur l'or, qui a perdu 1,2 % la semaine dernière et se situait à 1 984 dollars l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole ont également perdu du terrain la semaine dernière, bien que les réductions de production prévues par l'OPEP proposent un certain soutien. [O/R]

Le Brent a perdu 9 cents lundi à 81,57 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 12 cents à 77,75 dollars le baril.