Les actions asiatiques dérapent alors que la hausse du COVID en Chine déstabilise les investisseurs

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a baissé de 1,06%, et s'apprêtait à connaître une troisième semaine consécutive de pertes.

Les actions chinoises ont ouvert en baisse de 0,4 %, tandis que le marché boursier de Hong Kong a perdu 1 %. Le Nikkei japonais a chuté de plus de 1 % pour atteindre son plus bas niveau depuis près de trois mois, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200, riche en ressources, a perdu 1,18 %.

Le système de santé chinois a été mis à rude épreuve depuis que Pékin a commencé à démanteler son régime zéro-COVID au début du mois.

Lundi, la Chine a annoncé qu'elle mettrait fin aux exigences de quarantaine pour les voyageurs entrants le 8 janvier, et plusieurs pays, dont les États-Unis et le Japon, ont rendu les tests COVID obligatoires pour les voyageurs en provenance de Chine.

Les analystes de Nomura ont déclaré dans une note qu'il pourrait y avoir d'importantes vagues d'infection à travers la Chine, se propageant des zones urbaines aux zones rurales, pendant la ruée vers les voyages à l'échelle nationale pour le Nouvel An lunaire qui tombe le 22 janvier.

La Chine pourrait se retrouver dans une situation difficile en raison de ses atermoiements quant à l'adoption d'une approche "vivre avec le COVID"", ont déclaré les analystes de Nomura, notant que la politique précédente de zéro COVID pourrait avoir surprotégé les gens, augmentant le risque d'une flambée des infections une fois les contrôles supprimés.

Les craintes que les efforts des banques centrales pour maîtriser l'inflation ne conduisent à un ralentissement économique et l'incertitude quant à l'évolution de l'économie chinoise après la suppression des contrôles COVID ont maintenu les marchés dans l'expectative.

Les marchés évaluent maintenant à 69 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base lorsque la Réserve fédérale américaine tiendra un examen de sa politique en février, et ils envisagent maintenant que les taux américains atteignent un sommet de 4,94 % au cours du premier semestre de l'année prochaine.

La Fed a relevé les taux d'intérêt de 50 points de base plus tôt en décembre après avoir procédé à quatre hausses consécutives de 75 points de base, mais elle a déclaré qu'elle pourrait devoir maintenir des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté alors que les traders tentent d'évaluer l'impact de la réouverture de l'économie chinoise sur la politique de hausse des taux de la Fed.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 2,2 points de base à 3,864 %, non loin du sommet de 6 semaines de 3,89 % atteint lors de la session précédente.

Le rendement de l'obligation du Trésor à 30 ans était en baisse de 2,1 points de base à 3,956 %. Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt, a perdu 1 point de base à 4,349 %.

Sur le marché des matières premières, le brut américain a baissé de 0,52% à 78,55 $ le baril et le Brent était à 82,84 $, en baisse de 0,5% sur la journée. L'augmentation des cas de COVID en Chine a soulevé des doutes quant à une reprise rapide de la demande de carburant dans le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde. [O/R]

L'or au comptant a ajouté 0,2% à 1 807,98 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,17% à 1 805,80 $ l'once.

Sur le marché des devises, le yen japonais s'est renforcé de 0,56% par rapport au billet vert à 133,70 par dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2044 dollar, en hausse de 0,26% sur la journée.

Le Dollar Index, qui mesure le dollar par rapport à six devises majeures, a baissé de 0,057%, l'euro a augmenté de 0,19% à 1,0628$.