Les actions asiatiques dérapent alors que les craintes d'une hausse des taux inquiètent les investisseurs.

Les données du département du travail américain ont montré cette nuit que les prix mensuels à la production se sont accélérés en janvier, tandis qu'un rapport séparé de l'agence a montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a baissé de manière inattendue la semaine dernière.

Les indices boursiers américains ont terminé la journée de jeudi en forte baisse, les données économiques de la semaine ayant mis en évidence une inflation molle et une économie qui reste relativement forte.

Suivant Wall street, l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en baisse de 0,68% et était prêt pour sa troisième semaine consécutive de pertes. Le Nikkei japonais a chuté de 0,47 %, tandis que l'indice australien S&P/ASX 200 a reculé de 0,55 %.

Les actions chinoises ont glissé de 0,18 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 0,09 %.

"Peu importe comment on la découpe, l'inflation était chaude", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la National Australia Bank. "Les dernières données soutiennent le point de vue de la Fed, qui estime qu'il faut continuer à augmenter les taux et les maintenir plus haut plus longtemps."

Le marché évalue maintenant les taux d'intérêt américains pour qu'ils culminent à 5,28 % en juillet et restent au-dessus de 5 % jusqu'à la fin de l'année.

Deux responsables de la Fed ont déclaré jeudi que la banque centrale américaine aurait probablement dû relever les taux d'intérêt plus qu'elle ne l'a fait au début du mois, et ont averti que des hausses supplémentaires des coûts d'emprunt sont essentielles pour ramener l'inflation aux niveaux souhaités.

"Les données entrantes n'ont pas changé mon point de vue selon lequel nous devrons porter le taux des fonds fédéraux au-dessus de 5 % et l'y maintenir pendant un certain temps", a déclaré Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland.

Lors de sa réunion politique du 31 janvier et du 1er février, la Fed a choisi de modérer le rythme des hausses de taux et a relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base pour le porter dans la fourchette de 4,50 % à 4,75 %, après une série de hausses de taux jumbo l'année dernière.

Mais depuis lors, les données économiques ont montré que le marché du travail était tendu et que l'inflation était difficile à maîtriser, ce qui maintient la pression sur la banque centrale pour qu'elle maintienne sa politique de resserrement.

"Après que le rapport sur l'IPC (indice des prix à la consommation) de cette semaine ait ravivé les inquiétudes sur le rythme auquel l'inflation se refroidit, l'IPP (indice des prix à la production) de janvier a également enregistré une impression plus chaude que prévu", ont déclaré les stratèges de Saxo Markets.

Ils ont déclaré que les prix des biens et des services ont augmenté en janvier, ce qui soulève des doutes sur le récit de la désinflation des biens et continue de soutenir la thèse selon laquelle l'inflation des services est rigide.

Les attentes croissantes d'une nouvelle hausse des taux par la Fed ont poussé les rendements du Trésor américain à la hausse, le rendement des bons du Trésor à 10 ans ayant augmenté de 3,7 points de base pour atteindre 3,880 %, son plus haut niveau depuis le 30 décembre.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 4,2 points de base à 4,661 %.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie américaine par rapport à ses six principaux rivaux, a augmenté de 0,182 % pour atteindre 104,30, un nouveau sommet de six semaines.

L'euro a baissé de 0,22 % à 1,0650 $, son plus bas niveau depuis le 9 janvier. La livre sterling s'échangeait à 1,1965 $, en baisse de 0,23 % sur la journée.

Le yen s'est affaibli de 0,33% à 134,37 par dollar sur la journée, après avoir touché un plus bas de six semaines à 134,50 plus tôt dans la session.

Ailleurs, le brut américain a chuté de 0,36% à 78,21 $ le baril et le Brent était à 84,81 $, en baisse de 0,39% sur la journée.