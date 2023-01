Les actions asiatiques dérapent en raison des problèmes de la Chine, le yen atteint son plus haut niveau sur 6 mois

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a encore chuté de 1,3 %, après avoir perdu un cinquième de sa valeur l'année dernière.

Le marché boursier japonais était fermé en raison d'un jour férié, mais les futures Nikkei étaient en baisse à 25 655, par rapport à la dernière clôture de l'indice au comptant de 26 094.

Les blue chips chinoises ont chuté de 0,8%, tandis que le Hang Seng a baissé de 2,0%.

Les enquêtes publiées au cours du week-end ont montré que l'activité des usines chinoises s'était contractée au rythme le plus rapide depuis près de trois ans, les infections au COVID-19 ayant balayé les lignes de production.

"La Chine entre dans les semaines les plus dangereuses de la pandémie", ont averti les analystes de Capital Economics.

"Les autorités ne font pratiquement aucun effort pour ralentir la propagation des infections et, avec le début des migrations à l'approche du Nouvel An lunaire, toutes les régions du pays qui ne sont pas actuellement touchées par une vague importante de COVID le seront bientôt."

Les données sur la mobilité suggèrent que l'activité économique est déprimée dans tout le pays et qu'elle le restera probablement jusqu'à ce que la vague d'infections commence à se calmer, ont-ils ajouté.

L'humeur prudente s'est propagée à Wall street, les contrats à terme du S&P 500 étant en baisse de 0,4 % et ceux du Nasdaq de 0,6 %. Les futures EUROSTOXX 50 ont chuté de 1,4% et les futures FTSE de 0,8%.

Les données sur les emplois aux États-Unis cette semaine devraient montrer que le marché du travail reste tendu, tandis que les prix à la consommation de l'UE pourraient montrer un certain ralentissement de l'inflation avec la baisse des prix de l'énergie.

"Les effets de base de l'énergie entraîneront une réduction considérable de l'inflation dans les principales économies en 2023, mais la rigidité des composantes de base, provenant en grande partie de la tension sur les marchés du travail, empêchera les banques centrales d'adopter une politique dovish précoce", ont écrit les analystes de NatWest Markets dans une note.

Ils s'attendent à ce que les taux d'intérêt plafonnent à 5 % aux États-Unis, à 2,25 % dans l'UE et à 4,5 % en Grande-Bretagne et qu'ils y restent pendant toute l'année. Les marchés, en revanche, tablent sur des baisses de taux pour la fin 2023, les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquant une fourchette de 4,25 à 4,5 % d'ici décembre.

Le procès-verbal de la réunion de décembre de la Réserve fédérale, qui doit être publié cette semaine, montrera probablement que de nombreux membres considèrent qu'il y a des risques que les taux d'intérêt doivent rester plus élevés pendant plus longtemps, mais les investisseurs seront attentifs à tout discours de pause, étant donné l'ampleur de la hausse des taux.

Alors que les marchés ont, pendant un certain temps, tablé sur un éventuel assouplissement américain, ils ont été pris à contre-pied par la Banque du Japon qui a revu à la hausse son plafond pour les rendements obligataires.

Selon le Nikkei, la BOJ envisage maintenant de relever ses prévisions d'inflation en janvier afin de montrer une croissance des prix proche de son objectif de 2 % pour les exercices 2023 et 2024.

Une telle décision lors de sa prochaine réunion des 17 et 18 janvier ne ferait qu'alimenter les spéculations sur la fin de la politique ultra-libre, qui a essentiellement servi de plancher aux rendements obligataires dans le monde.

Les rendements japonais à 10 ans se sont stabilisés juste avant le nouveau plafond de 0,5 %, mais uniquement parce que la BOJ est intervenue la semaine dernière avec des opérations d'achat illimitées.

Ce changement de politique a dopé le yen dans son ensemble, le dollar perdant 5 % en décembre et l'euro 2,3 %.

La tendance s'est poursuivie mardi, le dollar ayant glissé de 0,5 % pour atteindre son plus bas niveau en six mois à 130,04 yens, après avoir cassé le support graphique majeur à 130,40. L'euro est tombé à son plus bas niveau en trois mois à 138,32 yens.

L'euro était stable par rapport au dollar à 1,0658 $, après avoir rencontré une résistance autour de 1,0715 $, tandis que le Dollar Index se maintenait à 103,760.

Sur les marchés des matières premières, l'or était ferme à 1 829 $ l'once et juste à côté de son récent sommet de six mois à 1 832,99 $. [GOL/]

Les inquiétudes concernant l'état de la demande mondiale ont fait baisser les prix du pétrole. Le Brent a perdu 74 cents à 85,17 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 62 cents à 79,64 dollars le baril.