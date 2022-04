Les actions asiatiques dérapent, les rendements obligataires augmentent après les commentaires hawkish de la Fed

Les rendements du Trésor américain ont atteint des sommets pluriannuels et les marchés boursiers étaient dans le rouge après que Lael Brainard, gouverneur de la Fed, a déclaré cette nuit qu'elle s'attendait à ce qu'une combinaison de hausses des taux d'intérêt et d'un rapide apurement du bilan amène la politique monétaire américaine à une "position plus neutre" plus tard cette année.

Dans les premiers échanges en Asie, le Nikkei japonais a perdu 1,5 %, tandis que les actions sud-coréennes ont chuté de 0,8 % et les actions australiennes ont perdu 1,2 %.

Les marchés de la Chine continentale devaient rouvrir après deux jours de vacances publiques. Les autorités chinoises ont étendu le confinement à Shanghai mardi pour couvrir l'ensemble des 26 millions d'habitants du centre financier, malgré la colère croissante suscitée par les règles de quarantaine dans la ville.

L'attention immédiate des investisseurs mercredi sera portée sur la publication en Chine d'un indice d'activité du secteur des services privés, tandis que l'événement principal plus tard dans la journée sera la publication des minutes de la dernière réunion de politique générale de la Fed.

Les investisseurs devraient scruter les minutes à la recherche d'indices sur la perspective d'une hausse de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la banque centrale américaine en mai.

"On considère actuellement qu'il y a 80 % de chances que la Fed suive cette voie", a déclaré Kyle Rodda, analyste de marché chez IG à Melbourne. Les investisseurs n'ont pas encore totalement intégré cette hypothèse, et des preuves plus nombreuses pourraient faire bouger les marchés, a ajouté M. Rodda.

"On s'attend à ce que la Fed augmente de 50 points de base en juin également, et si cela devient plus probable, alors une réévaluation de ces risques pourrait déclencher un autre pic de volatilité", a-t-il déclaré.

La Banque centrale européenne publiera son procès-verbal équivalent jeudi.

Les investisseurs attendaient également de voir comment une nouvelle série de sanctions occidentales contre la Russie allait se dérouler.

Les États-Unis et leurs alliés vont imposer mercredi de nouvelles sanctions aux banques et aux responsables russes et interdire tout nouvel investissement en Russie, a déclaré la Maison Blanche.

Le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans a continué d'augmenter, atteignant un sommet de 2 ans à 2,6100 % avant de baisser légèrement. Il était en dernier lieu à 2,5973 %.

Le bond des rendements suite aux commentaires de Mme Brainard s'est également répercuté sur le marché des devises, apportant un soutien au dollar.

Le Dollar Index a atteint 99,587, son plus haut niveau depuis fin mai 2020.

Le billet vert s'échangeait également fermement contre le yen à 123,90 yens compte tenu de la conviction et de l'action répétée de la Banque du Japon la semaine dernière pour maintenir le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans sous 0,25 %.

L'euro était en baisse de 0,1 % à 1,0892 $.

La hausse des rendements obligataires au niveau mondial a mis la pression sur l'or, qui ne rapporte rien.

L'or au comptant s'est négocié en baisse de 0,3 % à 1 917,92 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole ont chuté sous la pression de la hausse du dollar et des inquiétudes croissantes concernant les nouveaux cas de coronavirus qui pourraient ralentir la demande, malgré les préoccupations persistantes concernant l'offre.

Le pétrole brut américain était en baisse de 0,8 % à 101,13 $ le baril. Le pétrole brut Brent était en baisse de 0,7 % à 105,89 $ le baril. [O/R]