Les actions asiatiques dérivent à la baisse dans des marchés agités

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a baissé de 0,46%, reprenant une partie du gain de 1,8% de la veille, et se rapprochant du plus bas niveau sur deux ans de la semaine dernière.

Les valeurs technologiques asiatiques telles qu'Alibaba Samsung et Nintendo ont contribué à la baisse, après que les marchés boursiers américains aient clôturé en baisse pendant la nuit, en raison des informations selon lesquelles Apple prévoit de ralentir l'embauche et la croissance des dépenses l'année prochaine. [.N]

Pourtant, signe que les marchés peinent à trouver une direction ferme, les contrats à terme américains du S&P et du Nasdaq ont chacun augmenté d'environ 0,3 % au début des échanges en Asie, et le Nikkei japonais a gagné 0,8 % après avoir été en congé pour le rallye de lundi.

"C'est un peu comme la 'peinture par numéros' en ce moment, vous avez une image à remplir, mais nous n'avons pas encore toutes les couleurs", a déclaré Kerry Craig, stratège du marché mondial chez JPMorgan Asset Management.

"Il manque quelques éléments (comme) l'orientation du marché du travail et du taux de chômage aux États-Unis, et si les banques centrales vont prendre du recul et dire 'c'est le pic de l'inflation et nous n'avons pas besoin d'être aussi faucons', ou 'nous allons être vraiment agressifs'."

Les marchés s'attendent à une importante hausse des taux d'intérêt de 75 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, s'éloignant ainsi du flirt avec la possibilité d'une énorme hausse de 100 points de base, bien que la tarification du marché indique toujours une probabilité de 30 %, selon l'outil Fedwatch du CME.

Le recul par rapport aux attentes de 100 points de base à la fin de la semaine dernière a permis aux actions de gagner du terrain aux États-Unis vendredi et en Asie et en Europe lundi.

La Banque centrale européenne et la Banque du Japon se réunissent toutes deux jeudi. La BCE devrait commencer à relever ses taux par rapport à leur niveau le plus bas de l'ère de la pandémie en augmentant de 25 points de base, tandis que la Banque du Japon, ultra-douce, ne devrait pas faire de grands changements.

"En arrière-plan, nous avons la saison des bénéfices aux États-Unis et nous nous attendons à ce que cela soit une autre source de pression sur les marchés, car nous pensons que les prévisions pour l'année complète d'environ 9 % à 10 % des États-Unis sont trop élevées", a déclaré Craig.

Goldman Sachs Group Inc a prévenu cette nuit qu'il pourrait ralentir l'embauche et réduire les dépenses, à mesure que les perspectives économiques s'aggravent, après avoir annoncé une chute de 48 % de son bénéfice trimestriel. Mais, comme celui-ci a dépassé les attentes des analystes, ses actions ont augmenté de 2,5 %.

Sur les marchés des devises, le dollar a poursuivi son lent repli par rapport au pic de deux décennies atteint la semaine dernière.

L'euro s'est établi à 1,0143 dollar, après être passé brièvement sous la barre du dollar américain la semaine dernière pour la première fois depuis 2002, et un dollar a acheté 138,34 yens japonais, sous son plus haut niveau en 24 ans de 139,39 également atteint la semaine dernière.

Le rendement de référence américain à 10 ans était de 2,9781 %, ayant eu du mal jusqu'à présent ce mois-ci à s'éloigner dans un sens ou dans l'autre du niveau de 3 %.

Le rendement à deux ans était à 3,1702 %.

Le pétrole, une autre classe d'actifs qui a du mal à trouver une direction claire, s'échangeait à plat après avoir réduit ses pertes initiales, après avoir gagné 5 % pendant la nuit.

Le pétrole brut Brent était à 106,30 $ le baril, et le pétrole brut américain était à 102,58 $. L'or au comptant est resté mou à 1 706 $ l'once.