Les actions asiatiques ont manqué de direction mercredi, tandis que le dollar est resté ferme malgré la baisse des rendements du Trésor américain, les marchés évaluant les signaux mitigés des décideurs américains et les données économiques sur la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le yen est resté en retrait malgré la menace d'une intervention des autorités japonaises pour le soutenir.

Le pétrole brut est resté proche de ses plus bas niveaux depuis deux mois, en raison de signes d'atténuation de la pression de l'offre et de l'espoir d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a reculé de 0,19 %, en partie à cause de la baisse des valeurs sûres de la Chine continentale. Cependant, le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,52%.

Le Nikkei japonais a chuté d'environ 1 %, les opérateurs ayant pris leurs bénéfices après la hausse de 1,6 % enregistrée lors de la séance précédente. L'indice à forte composante technologique a également succombé à la pression exercée par la liquidation des actions américaines du secteur des puces mardi.

Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés stables.

Le yen a glissé de 0,16% à 154,94 pour un dollar, alors même que le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'impact négatif d'une monnaie faible et a réitéré sa volonté de répondre à une volatilité excessive.

L'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport au yen, à l'euro, à la livre sterling et à trois autres devises majeures - a augmenté de 0,09 % à 105,51, ajoutant à la progression de 0,3 % de mardi.

L'euro a baissé de 0,12 % à 1,07325 $ et la livre sterling a perdu 0,14 % à 1,24915 $.

Mardi, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a suggéré que la banque centrale américaine pourrait devoir renoncer à des réductions de taux d'intérêt cette année en raison de l'inflation persistante.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'attente pour assouplir la politique prenait plus de temps que prévu, mais a signalé que son inclination était toujours de réduire les taux.

Alors que les prix sont restés stables, le marché du travail a montré quelques signes d'affaiblissement dans les données mensuelles sur l'emploi de vendredi. Les données sur les prix à la consommation dans une semaine seront suivies de près.

"Le débat se poursuit au sein des marchés et parmi les décideurs politiques sur le niveau approprié des taux d'intérêt", a écrit Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com, dans un rapport.

"L'absence de données économiques américaines majeures dans les jours à venir (signifie) qu'il n'y avait pas grand-chose pour se positionner ou réagir", a-t-il ajouté. "Pour l'instant, les marchés considèrent qu'il y a un peu plus de chances qu'il y ait deux réductions aux États-Unis cette année, la première étant prévue pour le mois de novembre.

Les rendements du Trésor américain à long terme s'établissaient à 4,4651 % dans les échanges asiatiques, après avoir atteint un plancher de près d'un mois de 4,42 % mardi.

L'or a glissé de 0,16% à environ 2310 dollars l'once.

Le pétrole brut a prolongé ses baisses de mardi après que des sources du marché aient dit que les données attendues plus tard de l'American Petroleum Institute montreront une augmentation des stocks américains de pétrole brut et de carburant pour la semaine dernière, un signe d'une demande plus faible.

Par ailleurs, les États-Unis estiment que les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza devraient permettre de combler le fossé entre Israël et le Hamas, réduisant ainsi les risques de perturbation de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 32 cents, soit 0,38 %, pour atteindre 82,84 dollars le baril. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate ont baissé de 28 cents, soit 0,36 %, pour atteindre 78,10 dollars le baril.