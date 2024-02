Les actions asiatiques ont suivi la tendance négative de Wall Street mercredi, tandis que le dollar et les rendements des bons du Trésor ont augmenté, les traders ayant revu à la baisse leurs attentes concernant le rythme et l'ampleur des baisses de taux de la Réserve fédérale cette année.

Le dernier changement dans les prévisions de taux est survenu après une surprise à la hausse de l'inflation américaine mardi, qui a montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1 % sur une base annuelle, au-dessus des prévisions d'une augmentation de 2,9 %.

Les contrats à terme prévoient désormais un assouplissement de 87 points de base pour la Fed cette année, contre 110 points de base avant la publication des données et 160 points de base à la fin de l'année dernière.

Cela a maintenu la pression sur les actions mondiales, qui s'étaient fortement redressées vers la fin de l'année dernière en raison de paris agressifs sur des réductions de taux par les principales banques centrales dans le monde en 2024.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a chuté de 0,8 % au début des échanges asiatiques et se dirigeait vers une cinquième journée consécutive de pertes.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq sont restés pratiquement inchangés. Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont perdu 0,3 %.

"Les données plus solides repoussent l'espoir d'une réduction des taux de la Réserve fédérale dans un avenir proche", a déclaré Daniela Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com.

"Nous devrons probablement attendre la seconde moitié de l'année pour que la Fed commence à réduire ses taux, mais la question n'est pas tant de savoir si la banque réduira ses taux cette année, car c'est une quasi-certitude à ce stade, mais plutôt de savoir combien de réductions de taux il y aura."

Même le Nikkei, l'indice phare du Japon, n'a pas été épargné et a chuté de 0,7 %, après avoir gagné 2,9 % au cours de la séance précédente et dépassé le niveau des 38 000 points.

La récente hausse du Nikkei a été en partie favorisée par la baisse du yen, qui a dépassé le niveau clé de 150 pour un dollar pour la première fois cette année mardi.

Le yen s'est établi pour la dernière fois à 150,63 pour un dollar.

"S'ils tentent une intervention, je pense qu'elle sera proche... du sommet (dollar/yen) d'octobre 2022 et du sommet que nous avons vu à la mi-novembre", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, faisant référence aux efforts d'intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie.

Les principaux responsables de la politique monétaire du Japon ont mis en garde mercredi contre ce qu'ils ont décrit comme des mouvements rapides et spéculatifs du yen au cours de la nuit.

Ailleurs, les actions à Hong Kong étaient également dans le rouge dans leur premier jour de négociation après les vacances du Nouvel An lunaire. L'indice Hang Seng a chuté de 0,8%.

Les marchés financiers de la Chine continentale restent fermés pour la semaine.

PLUS LONGTEMPS À LA HAUSSE

La perspective que les taux américains restent élevés plus longtemps que prévu a poussé le rendement de référence du Trésor à 10 ans à un plus haut de plus de deux mois de 4,3320% mercredi.

Le rendement du Trésor à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, s'est établi à 4,6324 %, après avoir atteint un sommet de deux mois de 4,6730 % au cours de la séance précédente.

Cela a aidé le billet vert à se maintenir près d'un pic de trois mois contre un panier de devises à 104,81. L'indice du dollar a atteint mardi son niveau le plus élevé depuis novembre.

"La hausse généralisée du dollar américain reflète certes la hausse correspondante des rendements du Trésor américain", a déclaré Vishnu Varathan, économiste en chef pour l'Asie hors Japon à la Mizuho Bank.

La livre sterling s'est stabilisée à 1,2597 dollar.

La livre a brièvement augmenté lors de la session précédente suite à des données montrant que les salaires britanniques ont augmenté au rythme le plus faible depuis plus d'un an à la fin de l'année 2023, mais le ralentissement n'était probablement pas assez important pour inciter la Banque d'Angleterre à prendre des mesures plus rapides pour réduire les taux d'intérêt.

Les données sur l'inflation au Royaume-Uni sont attendues plus tard ce mercredi.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a reculé par rapport au niveau de 50 000 dollars et a acheté 49 496 dollars pour la dernière fois.

Les prix du pétrole, quant à eux, ont légèrement baissé, annulant une partie des gains de mardi alors que les tensions géopolitiques persistent au Moyen-Orient et en Europe de l'Est.

Le pétrole brut américain a perdu 22 cents à 77,65 dollars le baril. Le Brent a perdu 33 cents à 82,44 dollars.

L'or a peu varié à 1 992,37 dollars l'once.