Les actions ont reculé mercredi, tandis que le dollar a subi une légère pression, les traders ayant délaissé le stress bancaire américain pour se concentrer sur les attentes d'un pic imminent dans le cycle des taux d'intérêt de la Réserve Fédérale.

L'indice MSCI des actions asiatiques hors Japon a baissé de 0,5 % et s'est éloigné du plus haut de deux mois atteint lundi, et dans les échanges matinaux, le Nikkei japonais semblait prêt à mettre fin à une série de huit jours de hausse avec une modeste perte de 0,4 %.

Au cours de la nuit, le S&P 500 a enregistré un gain de 0,1 %. Le bénéfice du premier trimestre de Bank of America a dépassé les prévisions et les actions ont augmenté, à la suite des bons résultats de ses rivales qui semblent avoir apaisé les inquiétudes du marché quant à la stabilité du secteur.

"Jusqu'à présent, les grandes banques qui ont publié leurs résultats ont largement contribué à calmer les nerfs du marché", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche pour l'Asie chez ANZ à Singapour. "Ces tensions s'étant dissipées, les marchés se concentrent à nouveau sur la Fed.

À cette fin, une série d'intervenants de la Réserve fédérale sont prévus cette semaine, avant la période d'interdiction précédant l'annonce de la politique monétaire du mois de mai, qui débutera le week-end.

Le "livre beige" de la Fed sur les conditions économiques est publié plus tard dans la journée de mercredi et Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, et John Williams, président de la Fed de New York, doivent s'exprimer.

Les marchés évaluent à 86 % la probabilité que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de la réunion de mai, et les perspectives contradictoires de deux responsables de la Fed sans droit de vote mardi n'ont pas vraiment influé sur ces prévisions.

James Bullard, président de la Fed de St Louis, a déclaré à Reuters que la Fed devrait continuer à relever ses taux pour maîtriser une inflation persistante. Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, a déclaré à CNBC qu'il pensait que la Fed devrait relever ses taux une fois de plus, puis faire une pause pour réfléchir à l'action suivante.

Les opérateurs se sont détournés des paris selon lesquels les réductions de taux suivraient assez rapidement une dernière hausse, tout en restant positionnés pour un pic.

L'inversion entre les rendements du Trésor à trois mois et les rendements à 10 ans, à plus de 160 points de base, est la plus profonde depuis 1981, lorsque le taux des fonds fédéraux était en train de descendre d'un sommet de 19 % en milieu d'année. [US/]

Les rendements à dix ans étaient à 3,5851%.

La perspective de taux maximums a exercé une pression à la baisse sur le dollar américain. Des données de croissance meilleures que prévu en Chine et des salaires britanniques élevés ont renforcé cette pression en début de semaine.

Les chiffres de l'inflation britannique et européenne attendus plus tard dans la journée de mercredi pourraient renforcer cette pression s'ils plaident en faveur d'une hausse des taux sur les rives orientales de l'Atlantique plus importante qu'aux États-Unis.

La semaine dernière, la livre sterling a atteint son plus haut niveau en 10 mois, à 1,2545 dollar, et a rebondi avec les données salariales de mardi. Elle était à 1,2410 $ en dernier lieu. L'euro a atteint son plus haut niveau en un an, au-dessus de 1,10 $, la semaine dernière, et se situait à 1,0966 $ dans les échanges avec l'Asie, mercredi.

Ailleurs, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés stables à 84,79 dollars le baril, à peu près au niveau où ils se sont échangés pendant quelques semaines depuis que l'OPEP+ a annoncé des réductions surprises de la production. L'or s'est maintenu au-dessus de 2 000 dollars l'once et le bitcoin au-dessus de 30 000 dollars.

Les contrats à terme du S&P 500 ont reculé de 0,2 % lors de la séance en Asie, tandis que les contrats à terme européens sont restés stables.

Matt King, stratège chez Citi, a averti que le calme des marchés pourrait être de courte durée, car les injections de liquidités des banques centrales destinées à dissiper les inquiétudes concernant les risques bancaires systémiques commencent à s'estomper.

"Cela a fait baisser les rendements réels, soutenu les multiples des actions et resserré les écarts de crédit face à la baisse des attentes en matière de bénéfices", a-t-il déclaré.

"Les indicateurs de liquidité à haute fréquence suggèrent que ce mouvement est déjà en train de s'arrêter, et les semaines à venir semblent de plus en plus susceptibles d'entraîner un renversement brutal de la situation.