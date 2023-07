Les actions asiatiques ont reculé lundi, les données économiques chinoises étant moins mauvaises que ce que l'on craignait, mais elles ont tout de même alimenté l'impatience des marchés face à l'absence de mesures de relance budgétaire de la part de Pékin.

La Chine a fait état d'une croissance économique de 0,8 % au deuxième trimestre, supérieure aux 0,5 % prévus, alors que le rythme annuel a ralenti plus que prévu à 6,3 %.

La production industrielle a dépassé les attentes avec une hausse de 4,4 %, tandis que les ventes au détail ont manqué de peu, à 3,1 %. Ces chiffres font suite à ceux publiés au cours du week-end, selon lesquels les prix des logements neufs en Chine sont restés inchangés en juin, ce qui constitue le résultat le plus faible de l'année. "Les données suggèrent que le boom post-COVID de la Chine est clairement terminé. Les indicateurs à plus haute fréquence sont en hausse par rapport aux chiffres de mai, mais ils brossent toujours le tableau d'une reprise morose et chancelante, alors que le chômage des jeunes atteint des sommets", a déclaré Carol Kong, économiste à la CBA.

"Les marchés ont déjà revu à la baisse leurs attentes (en matière de relance) et notre hypothèse de base est qu'il n'y aura pas de mesures substantielles.

Les grandes entreprises chinoises ont baissé de 1,0 %, tandis que le yuan a baissé d'une fraction. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,3 %, bien que cela fasse suite à un rallye de 5,6 % la semaine dernière.

Le Nikkei japonais était fermé pour cause de vacances, mais les contrats à terme étaient en baisse de 0,2 %.

Les contrats à terme de l'EUROSTOXX 50 et du FTSE ont tous deux reculé de 0,4 %. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq ont tous deux perdu une fraction de leur valeur, mais cela fait suite à des gains considérables la semaine dernière.

Tesla est le premier des grands noms de la technologie à publier ses résultats cette semaine, tandis que Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Netflix font partie d'un calendrier chargé.

Les données sur les ventes au détail aux États-Unis devraient montrer une augmentation de 0,3 % hors automobiles, poursuivant la tendance au ralentissement, mais suffisamment solide pour s'inscrire dans le thème de l'atterrissage en douceur favorisé par le marché.

"Nous continuons à envisager une contraction modeste vers la fin de l'année, mais la voie vers une désinflation non récessionniste commence à être plus plausible", a déclaré Michael Feroli, économiste chez JPMorgan.

"Nous nous attendons à ce que les responsables de la Fed se réjouissent des derniers développements en matière d'inflation, mais il serait imprudent de crier victoire avec un taux de chômage inférieur à 4 % et une inflation de base supérieure à 4 %.

PRIX DE L'ASSOUPLISSEMENT DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE EN 2024

Par conséquent, les marchés considèrent toujours qu'il y a environ 96 % de chances que la Fed augmente son taux directeur à 5,25-5,5 % ce mois-ci, mais seulement 25 % de chances qu'elle le fasse à nouveau d'ici novembre.

Ils ont également prévu un assouplissement d'au moins 110 points de base pour l'année prochaine, à partir de mars, ce qui a entraîné une baisse des rendements des obligations à deux ans de 18 points de base la semaine dernière.

Cette prévision d'assouplissement de la politique monétaire est considérablement plus agressive que ce qui est prévu pour le reste du monde développé, ce qui explique en grande partie pourquoi le dollar américain a pris du plomb dans l'aile.

Le dollar était plus faible à 138,55 yens, mais toujours en hausse par rapport à un creux de 137,25, après une perte de 2,4 % la semaine dernière. L'euro était ferme à 1,1226 $, après avoir également fait un bond de 2,4 % la semaine dernière pour dépasser son ancien sommet de l'année à 1,1096 $.

La livre sterling s'est maintenue à 1,3089 $, après avoir augmenté de 1,9 % la semaine dernière, les investisseurs attendant avec impatience les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni plus tard dans la semaine, où un autre résultat élevé augmenterait le risque de nouvelles hausses importantes des taux d'intérêt.

"Une hausse de l'IPC de base peut encourager les marchés financiers à prévoir encore plus de resserrement de la part de la Banque d'Angleterre et pousser le GBP/USD vers une résistance à la hausse à 1,3328," ont déclaré les analystes de CBA dans une note.

L'indice du dollar s'est maintenu à 99,989, après avoir perdu 2,2 % la semaine dernière.

La baisse des rendements obligataires a soutenu l'or à 1 954 dollars, après avoir connu sa meilleure semaine depuis avril.

Les prix du pétrole ont également été soutenus par les réductions de l'offre de l'OPEP, le brut ayant progressé pendant trois semaines consécutives avant de faire l'objet de prises de bénéfices. Les prix ont également été influencés par la reprise de la production en Libye au cours du week-end.

Le Brent a perdu 71 cents à 79,16 dollars le baril, tandis que le brut américain a perdu 66 cents à 74,76 dollars.