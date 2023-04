Les actions asiatiques se sont raffermies vendredi, Singapour devenant le dernier pays en date à suspendre le resserrement de sa politique et les marchés devenant plus confiants dans le fait que la prochaine hausse des taux américains sera probablement la dernière de ce cycle.

Les signaux de prudence ont contribué à maintenir l'or non productif près de son plus haut niveau depuis un an, tandis que l'euro a pris la tête du peloton des monnaies, la Banque centrale européenne restant obstinément optimiste.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a surpris beaucoup de monde en laissant sa politique inchangée, déclarant que le resserrement déjà en cours garantirait un ralentissement marqué de l'inflation plus tard dans l'année.

La MAS a rejoint les banques centrales du Canada et de l'Australie en suspendant les augmentations, tandis que la Réserve fédérale américaine a été considérée comme plus proche d'une pause après un rapport peu encourageant sur les prix à la production.

Les contrats à terme impliquent toujours une probabilité de 67 % que la Fed augmente ses taux en mai, mais ensuite une probabilité presque nulle d'une nouvelle augmentation et peut-être une réduction de 50 points de base d'ici la fin de l'année.

Les chiffres des ventes au détail américaines sont attendus plus tard dans la session et certains analystes avertissent qu'il y a un risque de surprise à la baisse, ce qui soutiendrait le virage dovish.

La perspective d'un pic pour les taux a contribué à compenser les inquiétudes concernant la récession et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a légèrement augmenté de 0,4 %.

Le Nikkei japonais a gagné 1,1 % et les actions de Singapour 0,5 %.

Les actions chinoises ont progressé de 0,2 %, les perspectives économiques étant améliorées par des résultats commerciaux étonnamment positifs.

"La hausse plus forte que prévu des exportations chinoises en mars suggère que la reprise économique est plus large que nos attentes, et nous avons revu à la hausse nos prévisions de PIB pour le premier trimestre", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note, prévoyant un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 10,2 % en glissement trimestriel, contre 9,0 % précédemment.

Les contrats à terme EUROSTOXX 50 ont augmenté de 0,3 % et les contrats à terme FTSE de 0,2 %. Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq sont restés stables après avoir enregistré des gains importants au cours de la nuit. [.N]

Les investisseurs attendent maintenant les résultats de Citigroup Inc, Wells Fargo et JPMorgan Chase & Co qui pourraient mettre à l'épreuve l'humeur haussière étant donné les tensions récentes dans le secteur.

"Nous regarderons les conférences téléphoniques sur les résultats des banques pour suivre les discussions sur les dépôts, les normes de prêt et tout ajustement du financement des banques qui pourrait être prévu, y compris davantage de ventes de dette", ont déclaré les analystes de NatWest Markets.

L'EURO EN ROULE

La production industrielle de l'UE ayant dépassé les attentes et l'inflation étant restée stable, les marchés continuent de tabler sur un resserrement supplémentaire d'au moins 50 points de base et sur aucune réduction cette année.

Cette divergence a permis à l'écart entre les rendements américains à 10 ans et les bunds allemands de se réduire pour atteindre son niveau le plus bas depuis deux ans, près de 100 points de base.

Si l'écart passe sous la barre des 100 points de base, il n'a jamais été aussi étroit depuis le début de 2014, lorsque l'euro s'élevait à environ 1,3600 dollar. Vendredi, la monnaie unique était ferme à 1,1059 $, après avoir atteint un sommet d'un an à 1,1068 $ pendant la nuit.

L'euro était également proche des sommets atteints en novembre, au-dessus de 146,00 yens, et a atteint un pic de 10 mois sur le dollar de Singapour après la décision du MAS.

Le dollar est resté relativement stable par rapport au yen, à 132,57 yens, soutenu par la politique toujours très souple de la Banque du Japon.

Toutes les discussions sur les futures réductions des taux américains ont donné un coup de pouce à l'or, le métal jaune étant en hausse à 2 044 dollars l'once après avoir atteint un pic d'un an à 2 048,71 dollars la nuit dernière, non loin de son sommet historique de 2 069,89 dollars. [GOL/]

Les prix du pétrole se sont stabilisés, après avoir glissé dans la nuit après que l'OPEP ait signalé les risques de baisse de la demande de pétrole de l'été dans un rapport mensuel, soulignant l'augmentation des stocks et les défis à la croissance mondiale. [O/R]

Le Brent a augmenté de 27 cents à 86,36 dollars le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 26 cents à 82,42 dollars le baril.