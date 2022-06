Les actions asiatiques en hausse après que la Fed a relevé ses taux pour maîtriser l'inflation

La banque centrale américaine a approuvé mercredi sa plus importante hausse de taux d'intérêt depuis 1994, augmentant le taux cible des fonds fédéraux de 75 points de base pour le porter dans une fourchette comprise entre 1,5 % et 1,75 %. Les responsables de la Fed prévoient également d'autres hausses régulières cette année, visant un taux des fonds fédéraux de 3,4 % d'ici la fin de l'année.

Cette décision, qui a été entièrement prise en compte par les marchés, fait suite aux données de vendredi montrant une augmentation plus forte que prévue de l'inflation américaine en mai, ainsi qu'à une enquête de l'Université du Michigan montrant que les attentes des consommateurs en matière d'inflation à cinq ans ont fortement augmenté pour atteindre leur plus haut niveau depuis juin 2008.

Lors d'une conférence de presse à l'issue de la dernière réunion politique de deux jours de la Fed, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'enquête était "assez accrocheuse".

"(Les anticipations d'inflation) commencent à avoir l'air d'être trop élevées. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Powell a voulu faire un 75 .... Et je pense qu'elles vont également remonter en juillet", a déclaré Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia.

"Ils doivent faire baisser l'inflation. Ils sont tellement en retard sur la courbe que ce n'est pas drôle".

Les investisseurs ont semblé se rassurer en pensant que l'économie américaine bénéficiera à long terme si les prix sont maîtrisés à court terme. Les projections de la Fed ont montré un ralentissement de la croissance économique à un taux inférieur à la tendance de 1,7 %, et les responsables politiques prévoient de réduire les taux d'intérêt en 2024.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a suivi la hausse de Wall Bourse, ajoutant 0,40 % dans la session du matin. Le KOSPI de Séoul a gagné 1,24 %, tandis que les actions australiennes ont augmenté de 0,49 % et les blue-chips chinoises de 0,12 %.

À Tokyo, le Nikkei a augmenté de 1,70 %.

Dans la nuit, l'indice Dow Jones a terminé la séance en bondissant de 1 %. Le S&P 500 a fait un bond de 1,46% et le Nasdaq Composite a grimpé de 2,5%.

Le dollar, qui a reculé d'un pic de 20 ans après la réunion de la Fed, a repris du poil de la bête lors de la session asiatique.

"Cela ressemblait à un cas classique de 'buy the rumour, sell the fact' (achetez la rumeur, vendez le fait) alors que le dollar se vendait et que Wall Bourse se reprenait", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez CityIndex. "(Mais) étant donné la trajectoire des hausses de la Fed ... nous doutons fortement que le sommet soit en place pour le dollar américain."

Le Dollar Index mondial, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six pairs, était en dernière position avec une hausse de 0,24% à 105,05, alors que le dollar a bondi de près de 0,6% contre le yen à 134,61.

L'euro a légèrement baissé d'environ 0,1 % à 1,0434 $.

Reflétant les attentes d'un plus grand resserrement de la Fed, le rendement des obligations du Trésor américain à deux ans, qui sont sensibles aux attentes des traders concernant les taux des fonds de la Fed, est passé à 3,3060 % après une clôture à 3,2790 % mercredi.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a baissé à 3,3696 % après une clôture à 3,3950 %.

Sur les marchés des matières premières, les prix du pétrole ont rebondi après avoir chuté de plus de 2% suite à la décision de la Fed. Le pétrole brut Brent a augmenté de 1% à 119,68 $ le baril et le pétrole brut américain a ajouté 1,1% à 116,58 $.

L'or a légèrement baissé en raison du raffermissement du dollar. L'or au comptant s'est négocié pour la dernière fois à 1 830,19 $, en baisse de 0,17 % sur la journée. [GOL/]