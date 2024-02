Les actions asiatiques ont légèrement augmenté mardi grâce à un rebond des marchés chinois, bien que les investisseurs soient restés prudents après la chute de Wall Street et la diminution des attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale à court terme, ce qui a soutenu le dollar.

Les prix du pétrole sont restés globalement stables, les opérateurs ayant pris en compte la visite au Moyen-Orient du secrétaire d'État américain Antony Blinken pour discuter d'une offre de cessez-le-feu dans la région.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,3 %, après une baisse de 0,7 % lors de la session précédente.

Les actions chinoises, qui avaient initialement ouvert en baisse mardi, ont ensuite inversé la tendance, aidées par les récents signes de soutien de la part des investisseurs soutenus par l'État et par les autorités qui sont intervenues pour endiguer les lourdes pertes du marché. L'indice CSI300 a progressé de plus de 1,5 %, tandis que l'indice composite de Shanghai a gagné 0,3 %, après avoir atteint lundi son niveau le plus bas depuis cinq ans.

La Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) a déclaré lundi qu'elle renforcerait la surveillance des financements sur marge, des ventes à découvert malveillantes et qu'elle s'efforcerait d'écarter les risques liés aux actions mises en gage.

"Je pense que les régulateurs chinois ont fait quatre déclarations hier pour tenter de soutenir un marché qui ne veut pas l'être, ce qui est en soi un signe de panique", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 1,7 %.

Ailleurs, l'indice australien S&P/ASX 200 a chuté de 0,76% avant la décision de la banque centrale du pays sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée, tandis que le Nikkei japonais a glissé de 0,72%.

Les données de lundi ont montré que la croissance du secteur des services américain s'est accélérée en janvier, les nouvelles commandes ayant augmenté et l'emploi ayant rebondi, ce qui a ajouté aux doutes croissants concernant la série de réductions de taux de la Fed prévues pour cette année, qui avaient déjà été réduites dans le sillage du rapport sur l'emploi américain de vendredi.

Cela a permis au dollar de rester proche de son plus haut niveau depuis plus de deux mois par rapport à l'euro et au yen.

La monnaie unique a acheté pour la dernière fois 1,0746 dollar, tandis que le yen s'est établi à 148,54 pour un dollar.

SURVEILLANCE DES BANQUES CENTRALES

La décision politique de la Reserve Bank of Australia (RBA) sera au centre des débats en Asie, où l'on s'attend à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt.

"Bien qu'il soit trop tôt pour que la RBA effectue un pivot dovish, elle remplacera probablement son biais de resserrement par des prévisions plus équilibrées", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Cependant, les attentes de la Fed sont restées le principal moteur des mouvements du marché, les investisseurs acceptant la probabilité que les taux américains restent plus longtemps que prévu.

Les rendements des obligations du Trésor américain sont restés élevés, le rendement à deux ans, qui reflète généralement les attentes en matière de taux d'intérêt à court terme, se situant près de son niveau le plus élevé depuis un mois. Il était en dernier lieu à 4,4471 %.

Le rendement de référence à 10 ans s'est stabilisé à 4,1347 %.

"Le changement dans l'évaluation du marché quant à la date à laquelle le FOMC commencera à réduire son taux directeur semble valide ; nous avons toujours pensé que juin était le mois le plus probable pour une réduction en raison de la prudence de la Fed", a déclaré Thierry Wizman, stratège mondial pour les devises et les taux chez Macquarie.

Le marché prévoit un assouplissement de la Fed d'environ 115 points de base cette année, contre plus de 150 points de base à la fin de l'année dernière.

Les paris sur une baisse des taux en mars ont également été largement dépassés, et les investisseurs ont augmenté les chances d'une baisse en mai.

"Ce qui nous inquiète, cependant, c'est de savoir si la vigueur persistante du marché de l'emploi américain en janvier signifie que le consommateur américain restera fort, annulant ainsi la tendance à la désinflation et prolongeant indéfiniment la politique monétaire restrictive", a déclaré M. Wizman de Macquarie.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont réduit leurs gains par rapport à la session précédente, le brut américain perdant quatre cents à 72,74 dollars le baril. Les contrats à terme sur le Brent ont perdu trois cents à 77,96 dollars.

L'or a augmenté de 0,15 % pour atteindre 2 027,80 dollars l'once.