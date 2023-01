Les actions asiatiques en hausse, le dollar en baisse alors que les marchés réfléchissent aux risques liés à la Fed.

Les rendements du Trésor américain sont restés élevés à Tokyo après avoir rebondi de leur plus bas niveau de quatre mois pendant la nuit. Les rendements des obligations d'État japonaises sont restés déprimés, deux jours après que la Banque du Japon a défié la pression des investisseurs pour relâcher davantage les contrôles de la courbe des taux.

Le Nikkei japonais a gagné 0,16 %, tandis que l'indice de référence australien a progressé de 0,09 %, bien que le Kospi sud-coréen ait glissé de 0,24 %.

Le Hang Seng de Hong Kong a avancé de 620,75 % et les blue chips du continent ont progressé de 0,32 %.

Les marchés asiatiques ont fait preuve d'une certaine résilience malgré une chute de Wall street pendant la nuit, le S&P 500 ayant perdu 0,76 %. Les futures E-Mini ont cependant indiqué un petit rebond à la réouverture, gagnant 0,24%.

Les craintes d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed ont été renforcées par de solides données sur l'emploi aux États-Unis et par la nouvelle rhétorique faucon des responsables de la banque centrale.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont été inférieures aux prévisions, ce qui indique un marché du travail tendu.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré que la banque centrale devrait probablement relever les taux à un niveau "juste supérieur" à 5 %, puis les maintenir à ce niveau, tandis que la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré que malgré la récente modération de l'inflation, celle-ci reste élevée et que "la politique devra être suffisamment restrictive pendant un certain temps".

Ces commentaires de la "colombe de la Fed habituellement fiable" Brainard en particulier "aggravent les craintes d'une hausse des taux", a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG.

"Le fait qu'elle déclare que des taux plus élevés sont encore nécessaires renforce l'idée que la Fed souhaite réellement procéder aux 75 points de base de hausse des taux qu'elle avait prévus en décembre."

"Le marché du travail est juste un peu trop chaud pour faire marche arrière", a ajouté M. Sycamore.

Le marché parie que le taux directeur se situera juste en dessous de 5 % en juin, ce qui implique un peu plus de 50 points de base de resserrement supplémentaire.

Entre-temps, le Dollar Index, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, dont l'euro et le yen, a peu varié à 102,10, restant proche d'un plus bas de 7 mois et demi à 101,51, atteint mercredi.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans se situait autour de 3,4 % après avoir rebondi de son plus bas niveau depuis la mi-septembre à 3,321 % pendant la nuit.

Les rendements équivalents des JGB sont restés stables à 0,405 %, se maintenant autour de ce niveau depuis qu'ils ont été repoussés au-dessus du plafond politique de 0,5 % de la BOJ mercredi, lorsque la banque centrale s'est abstenue d'apporter de nouvelles modifications à ses contrôles de la courbe des taux.

Ailleurs, les prix du pétrole brut ont continué à augmenter. Les contrats à terme sur le Brent pour livraison en mars ont gagné 48 cents, soit 0,6 %, à 86,64 $ le baril, tandis que le brut américain a avancé de 54 cents à 80,87 $ le baril, soit un gain de 0,7 %.