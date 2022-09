Les actions asiatiques en hausse, le dollar retenu avant l'IPC

Les vacances en Chine et en Corée du Sud ont ralenti les échanges, tandis que les traders ne savaient pas quelles implications pourrait avoir le succès surprenant de l'Ukraine contre les forces russes.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a ajouté 0,2 %, après avoir rebondi modestement d'un plus bas de deux ans atteint la semaine dernière. Le Nikkei japonais a ajouté 0,9 %, après une hausse de 2 % la semaine dernière.

Wall Bourse a cherché à prolonger le rebond de vendredi et les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,1%, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont gagné 0,2%.

Les haussiers espèrent que la lecture de mardi sur les prix à la consommation américains laissera entrevoir un pic de l'inflation, car la chute des prix de l'essence devrait faire baisser l'indice global de 0,1 %.

L'indice de base devrait augmenter de 0,3 %, bien que certains analystes voient une chance d'un rapport plus faible.

"On peut soutenir que, l'économie s'étant contractée au cours du premier semestre et les dépenses discrétionnaires des ménages étant soumises à une forte pression, nous devrions avoir une modeste surprise à la baisse", ont déclaré les économistes de Westpac.

"En tant que tels, nous prévoyons +0,2% pour l'indice de référence et -0,2% pour l'indice global", ont-ils ajouté. "S'ils sont atteints, il ne faut cependant pas supposer que le mois d'octobre et les mois suivants verront des répétitions, la volatilité étant susceptible de persister."

Un chiffre faible pourrait relancer les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèvera le taux d'intérêt que de 50 points de base ce mois-ci, mais il faudrait qu'il soit très faible pour avoir un réel impact, étant donné la fermeté des décideurs politiques ces derniers temps.

Le marché implique actuellement une probabilité de 88% que la Fed augmente de 75 points de base.

Ethan Harris, économiste mondial de BofA, craint qu'en se concentrant sur l'inflation réelle pour déterminer quand s'arrêter, les banques centrales n'aillent trop loin. La banque a relevé son objectif pour le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 4,0 à 4,25 %, avec une hausse de 75 points de base en septembre et de plus petites hausses par la suite.

"Pour les investisseurs, cela signifie plus de pression sur les taux d'intérêt, plus de faiblesse dans les actifs à risque et une nouvelle hausse pour le dollar super fort", a déclaré Harris.

"Selon nous, ces tendances ne se retournent que lorsque les marchés évaluent toute la fureur des hausses des banques centrales et nous n'en sommes pas encore là."

LE DOLLAR N'A PAS ENCORE FINI

Pour l'instant, le dollar s'est heurté à des prises de bénéfices de la part d'un marché qui est très long sur la devise après un mois de gains soutenus.

La hausse du dollar sur le yen a été si rapide que les autorités japonaises protestent de plus en plus vivement contre le déclin de leur monnaie, ce qui a suscité des spéculations d'intervention et mis la pression sur la Banque du Japon pour qu'elle modère sa politique de contrôle de la courbe des taux.

Le gouvernement japonais doit prendre les mesures nécessaires pour contrer les baisses excessives du yen, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement dimanche, après que celui-ci ait atteint son niveau le plus faible par rapport au dollar en 24 ans.

Cela a suffi pour que le dollar se maintienne à 142,67 yens et s'éloigne du sommet de 144,99 de la semaine dernière.

L'indice du dollar s'est établi à 108,820, après avoir atteint un sommet de 110,790 la semaine dernière.

L'euro a progressé à 1,0067 $, et s'est éloigné de son récent creux de 0,9865 $.

Il a été aidé en partie par un rapport de Reuters selon lequel les responsables politiques de la Banque centrale européenne voient un risque croissant de devoir augmenter leur taux d'intérêt directeur à 2 % ou plus pour freiner une inflation record malgré une récession probable.

Les analystes de l'agence ANZ ont constaté que le dollar, au cours du mois dernier, a augmenté d'environ 9% par rapport à l'euro et au yuan chinois, de 12% par rapport à la livre sterling et de 19% par rapport au yen.

"L'USD galopant est à l'origine de tensions dans les pays en développement, qui trouvent les importations tarifées en USD plus chères", ont-ils déclaré dans une note.

"Avec les intervenants de la Fed qui profitent de chaque occasion pour marteler un message faucon et le resserrement quantitatif qui se profile, l'USD n'est pas prêt de se retourner de façon spectaculaire."

L'ascension du dollar combinée aux rendements obligataires élevés a été un frein pour l'or, qui oscillait à 1 718 $ l'once après avoir touché un plus bas à 1 690 $ la semaine dernière. [GOL/]

Les prix du pétrole ont également été orientés à la baisse en raison des inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial, bien que les réductions de l'offre aient entraîné un rebond de 4 % vendredi. [O/R]

Tôt lundi, le Brent a perdu 36 cents à 92,48 $, tandis que le brut américain a perdu 45 cents à 86,34 $ le baril.