Les actions asiatiques ont augmenté mardi et le dollar s'est raffermi, maintenant le yen près des niveaux de 152 par dollar qui inquiètent les traders quant à une éventuelle intervention, alors que les attentes que la Réserve fédérale soit proche d'une réduction des taux d'intérêt s'estompent.

Les données de lundi ont montré que l'industrie manufacturière américaine a progressé pour la première fois en un an et demi en mars, la production ayant fortement rebondi et les nouvelles commandes ayant augmenté, soulignant la force de l'économie et jetant des doutes sur le calendrier des réductions de taux de la Fed.

Les données robustes sur l'industrie manufacturière ont fait grimper les rendements des bons du Trésor américain, les rendements à deux ans et à dix ans atteignant des sommets en deux semaines, ce qui a stimulé le dollar.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon était en hausse de 0,65 %, tandis que le Nikkei japonais a reconquis la marque des 40 000 points et était en dernière position en hausse de 0,41 %.

Le yen était à 151,715 pour un dollar, pas très loin du plus bas de 34 ans de 151,975 qu'il a touché la semaine dernière, les traders surveillant de près les signes d'intervention des autorités japonaises.

Les traders surveillent attentivement les signes d'intervention des autorités japonaises. "La série continue de données américaines robustes rend la vie des responsables de la monnaie japonaise qui tentent de soutenir le yen de plus en plus inconfortable", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Cela signifie également qu'il est peu probable qu'un événement de lissage (intervention physique) se produise avant la rupture du niveau de 152,00."

Tokyo est intervenu sur le marché des changes en 2022, d'abord en septembre puis en octobre, alors que le yen glissait vers 152 pour un dollar, des niveaux atteints pour la dernière fois en 1990.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités étaient prêtes à prendre des mesures appropriées contre la volatilité excessive du marché des changes, sans exclure aucune option.

Les actions chinoises ont été mixtes, l'indice des valeurs vedettes restant largement stable, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a progressé de plus de 2 %, profitant de la réouverture du centre financier après un jour férié lundi.

Les actions chinoises ont enregistré leur plus grand gain quotidien en un mois lundi, après que les dernières données sur l'activité manufacturière aient signalé que la reprise de l'économie gagne du terrain.

La nuit dernière, l'indice S&P 500 a entamé la première session du deuxième trimestre sur une note calme, plombé par des inquiétudes sur le calendrier des réductions de taux d'intérêt après que des données manufacturières plus fortes que prévu aient poussé les rendements du Trésor à la hausse. L'indice avait enregistré sa plus forte progression en pourcentage au premier trimestre depuis cinq ans.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 2,4 points de base à 4,305% au cours des heures asiatiques, après avoir atteint un sommet de deux semaines de 4,337% au cours de la session précédente.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a glissé de 2,5 points de base à 4,693% mardi, non loin du plus haut de près de deux semaines de 4,726% atteint lors de la session précédente.

Les rendements élevés ont globalement fait grimper le dollar, avec l'euro en baisse de 0,11 % à 1,0731 $ et la livre sterling à 1,2541 $, en baisse de 0,07 % sur la journée.

Par rapport à un panier de devises, le dollar était en hausse de 0,038% à 105,05, juste à côté du plus haut de quatre mois et demi de 105,07 qu'il a touché lundi après les données plus fortes que prévu.

Les marchés évaluent maintenant à 61 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en juin, contre 70 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME. Ils prévoient également 68 points de base de réduction cette année, soit moins que les 75 points de base prévus la semaine dernière.

"Les marchés ont peut-être réagi de manière excessive à l'explosion des chiffres de l'ISM manufacturier, compte tenu de l'insistance du président de la Fed, M. Powell, à réduire les restrictions politiques plus tard cette année", a déclaré Nicholas Chia, stratège macroéconomique pour l'Asie chez Standard Chartered.

"Si l'inflation de base PCE diminue à 2,5 %-2,6 % d'ici la réunion de juin, des réductions de taux pourraient être en jeu, ce qui ouvrirait la porte à une légère faiblesse du dollar. Le risque est que la Fed ne parvienne pas à l'unanimité sur les réductions, ce qui donnerait une nouvelle impulsion aux rendements américains et au dollar."

Dans les matières premières, le brut américain a augmenté de 0,3 % à 83,96 $ le baril et le Brent était à 87,72 $, en hausse de 0,34 % sur la journée, aidé par des signes d'amélioration de la demande et des tensions croissantes au Moyen-Orient.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 248 dollars l'once, après avoir atteint un record historique de 2 265,49 dollars lundi.