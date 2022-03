Les actions asiatiques en hausse, le pétrole en pleine course vers la lune

Les pays occidentaux ont renforcé les sanctions à l'encontre de la Russie, alors que la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, a subi de lourds bombardements mercredi et que des dizaines de pays ont demandé à Moscou d'être interrogée sur d'éventuels crimes de guerre.

"Jusqu'à présent, les investisseurs semblent écarter la possibilité d'une "stagflation légère", ce qui signifie que les sanctions entraîneront encore plus d'inflation sur les marchés développés et un peu moins de croissance économique", a déclaré Thomas Mathews, économiste spécialiste des marchés chez Capital Economics.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,4 % et s'est éloigné de son récent plus bas niveau de 15 mois. Le Nikkei japonais a progressé de 1,0 %, tandis que la ruée vers les matières premières a fait grimper l'Australie, riche en ressources, de 0,9 %.

Après avoir rebondi pendant la nuit, les contrats à terme sur les actions du S&P 500 ont baissé d'une fraction, tandis que ceux du Nasdaq ont reculé de 0,2 %.

Les actions européennes ont également été épargnées par les ventes, mais les analystes de JPMorgan ont lancé un avertissement sévère à leurs clients.

"Nous pensons que les investisseurs devraient sous-pondérer la zone euro, tant au niveau de la monnaie que des actions, étant donné sa vulnérabilité à toute nouvelle escalade", ont-ils écrit dans une note.

"Nous avons révisé nos prévisions de prix des matières premières à la hausse de 10 à 20 % dans tous les domaines, compte tenu de la crise géopolitique en cours", ont-ils ajouté. "Un point positif est que la crise a forcé une réévaluation dovish de la Fed par le marché, et nous continuons de supposer une trajectoire de hausse 'modérée'."

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que les taux ne seraient probablement relevés que de 25 points de base ce mois-ci, et la guerre en Ukraine a rendu les perspectives "très incertaines".

Les contrats à terme ont réagi en éliminant toute possibilité de hausse d'un demi-point plus tard en mars.

Toutefois, M. Powell a prévenu que la Fed pourrait être amenée à relever ses taux de manière plus agressive si l'inflation continue d'augmenter. Les Treasuries ont ainsi perdu une partie de leur valeur refuge et les rendements à 10 ans sont remontés à 1,878 %, après avoir atteint mardi leur plus bas niveau en deux mois (1,682 %).

Les obligations européennes ont également cédé une partie de leurs gains récents après que les données ont montré que l'inflation dans la zone euro a atteint un niveau record de 5,8 % en janvier, ce qui rend plus difficile pour la BCE de maintenir une politique très souple.

L'inflation était également à l'esprit de la Banque du Canada lorsqu'elle a donné le coup d'envoi d'un cycle de resserrement mercredi avec une hausse du taux d'un quart de point à 0,5 %.

Cette décision, combinée à la vigueur des prix du pétrole, a permis au dollar canadien d'atteindre son plus haut niveau en cinq semaines, à 1,2625 dollar. D'autres monnaies liées aux matières premières ont également profité de cette évolution, le dollar australien atteignant un pic de six semaines.

L'euro est resté sur la défensive à 1,1112 $, après avoir atteint un creux de 22 mois à 1,1056 $. Le dollar s'est apprécié de 115,53 yens, la position commerciale du Japon étant appelée à se détériorer étant donné que ce pays est un grand importateur d'énergie et de ressources.

Tout cela a permis au Dollar Index d'atteindre son plus haut niveau depuis juin 2020, à 97,834. Il était en dernier lieu à 97,377.

L'or se maintient à 1 929 $ l'once et reste en hausse de 2 % sur la semaine jusqu'à présent grâce à la demande de valeurs refuges. [GOL/]

Le pétrole a dépassé les 110 dollars le baril, car on s'attend à ce que l'offre reste insuffisante pendant des mois à la suite des sanctions prises à l'encontre de Moscou et d'une vague de désinvestissement des actifs pétroliers russes par les grandes entreprises. [O/R]

Le pétrole brut américain a augmenté de 36 cents supplémentaires à 110,96 dollars le baril, tandis que le Brent n'a pas encore été négocié après avoir augmenté de 9% pendant la nuit à 114,54 dollars.