Les actions asiatiques ont progressé lundi, les investisseurs se préparant à une semaine où les données sur l'inflation américaine mettront à l'épreuve les paris sur la prochaine baisse des taux d'intérêt, tandis que les inquiétudes concernant un éventuel resserrement du crédit ont pesé sur le dollar.

Le rapport de vendredi sur l'emploi aux États-Unis a déjà mis un frein aux espoirs d'assouplissement et toute surprise à la hausse sur les prix à la consommation remettrait en question les paris sur une réduction des taux dès septembre.

Les prévisions tablent sur une hausse de 0,4 % en avril pour l'IPC global et l'IPC de base, le rythme annuel de l'inflation de base ralentissant légèrement pour atteindre 5,5 %.

Plus tard dans la journée de lundi, l'enquête de la Réserve fédérale auprès des agents de crédit fera l'objet d'une attention inhabituelle, les marchés cherchant à évaluer l'impact des tensions bancaires régionales sur les prêts.

"L'enquête devrait indiquer un nouveau resserrement généralisé des normes de prêt bancaire", a déclaré Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JPMorgan.

"La persistance des tensions dans le système bancaire accroît bien sûr les inquiétudes quant à l'imminence d'un événement disruptif sur les marchés financiers", a-t-il ajouté. "Cependant, notre analyse suggère que l'impact d'un resserrement du crédit dans un contexte par ailleurs sain tend à être limité.

La prudence a entraîné un démarrage lent des marchés et l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a légèrement augmenté de 0,3 %, tandis que le Nikkei japonais a reculé de 0,3 %.

Les contrats à terme du S&P 500 et du Nasdaq étaient tous deux en baisse de 0,1 %, après avoir bondi vendredi dans le sillage des résultats positifs d'Apple. [.N]

Alors que le S&P 500 est en hausse de près de 8 % depuis le début de l'année, cela est dû à seulement cinq grandes valeurs qui ont collectivement augmenté de 29 % depuis le début de l'année et qui se négocient avec une prime de 49 % par rapport au reste de l'indice.

Les marchés obligataires étaient encore sous le choc de la publication des chiffres de l'emploi, avec des rendements à deux ans en hausse à 3,95 %, après avoir brièvement atteint 3,657 % la semaine dernière.

Les contrats à terme impliquent une probabilité de près de 90 % que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion en juin, et une probabilité de 75 % qu'elle les réduise en septembre.

Le marché prévoit toujours au moins une nouvelle hausse de la Banque centrale européenne, tandis que la Banque d'Angleterre devrait relever ses taux d'un quart de point jeudi...

Les perspectives divergentes sur les taux ont soutenu l'euro et la livre, cette dernière ayant atteint son plus haut niveau en un an par rapport au dollar américain la semaine dernière. L'euro s'est maintenu à 1,1018 dollar lundi, tout près de son récent sommet de 1,1096 dollar.

"Bien qu'il soit prématuré de s'inquiéter pour le dollar tant qu'un pic plus clair des taux américains n'est pas observé, les difficultés du secteur bancaire américain, qui n'ont pas de solution facile ou sans coût, continuent de rendre l'histoire légèrement baissière à moyen terme", a déclaré Alan Ruskin, responsable de la stratégie mondiale de change à la Deutsche Bank.

"Il est certain qu'elle impose davantage de contraintes de croissance et un biais stagflationniste plus important que pour les principales économies concurrentes".

Le dollar s'est mieux comporté face au yen, car la Banque du Japon reste la seule banque centrale du monde développé à ne pas avoir resserré sa politique. Le dollar s'est établi à 135,19 yens, l'euro à 148,93, non loin de son récent pic de 15 ans (151,55).

La perspective d'une pause dans les hausses de taux américains a été une aubaine pour l'or sans rendement qui s'est maintenu à 2 015 dollars l'once après avoir frôlé un record la semaine dernière. [GOL/]

Les prix du pétrole ont évolué dans le sens inverse, les craintes d'un ralentissement économique mondial l'emportant sur les réductions de production prévues, ce qui a entraîné une baisse de plus de 7 % du pétrole brut américain la semaine dernière. [O/R]

Le Brent était en hausse de 3 cents à 75,33 $ le baril, tandis que le brut américain a ajouté 5 cents à 71,39 $ le baril.