Les actions asiatiques en hausse, mais les investisseurs s'inquiètent des hausses de taux et des blocages en Chine

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,72%, les actions australiennes ayant augmenté de 0,72%, Séoul de 0,84% et Taïwan de 1,07%. Le Hang Seng de Hong Kong et les principaux indices de la Chine ont également évolué à la hausse, tandis que la moyenne des actions Nikkei du Japon a glissé de 0,04%.

Les marchés européens semblaient également prêts pour une ouverture plus ferme, avec des futures paneuropéens en hausse de 0,93% et des futures FTSE 100 en hausse de 0,88%.

L'indice du dollar américain =USD - qui mesure la monnaie contre six rivaux majeurs - a rebondi de 0,16% à 101,92, un niveau qui n'avait pas été vu depuis le 26 avril. Pendant ce temps, le kiwi a atteint un sommet de trois semaines à 0,65 $ après que la banque centrale néo-zélandaise a relevé ses taux de manière agressive de 50 points de base et a signalé que d'autres hausses étaient à venir.

Au cours de la nuit, la Bourse a été ébranlée par la faiblesse des données relatives au logement et à l'industrie manufacturière, tandis que les banquiers centraux américains ont soutenu deux autres hausses importantes des taux d'intérêt dès juin et juillet afin de lutter contre l'inflation qui atteint des sommets inégalés depuis 40 ans.

Le Nasdaq Composite a chuté de 2,35% et le S&P 500 a perdu 0,81%. [.N]

Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont chuté de 16,6 % d'un mois sur l'autre en avril, soit la plus forte baisse en neuf ans, ce qui a fait baisser les rendements des bons du Trésor américain à leur plus bas niveau en un mois, les investisseurs se tournant une fois de plus vers la sécurité. L'obligation de référence à 10 ans était à 2,766 % et le rendement à 2 ans était à 2,522 %.

Mais le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a prévenu que des hausses de taux brutales pourraient créer une "dislocation économique significative" et fait partie d'une poignée de décideurs de la Fed favorables à une réduction du rythme des hausses de taux plus tard dans l'année si l'inflation se refroidit.

Les investisseurs d'Asie restent pareillement nerveux quant à l'impact sur la croissance des effets des blocages persistants de COVID-19 chinois, qui menacent de saper les récentes mesures de stimulation dans la deuxième plus grande économie du monde.

"En Asie, le débat des investisseurs se concentre sur la question de savoir si les politiques d'assouplissement de la Chine sont suffisantes ou non pour compenser les pressions à la baisse", a déclaré Stephen Innes de SPI Asset Management dans une obligation.

"Les multiplicateurs fiscaux seront minimes dans une économie où l'activité économique a fortement ralenti. Dépasser les restrictions de mobilité dans un court délai est une condition préalable, mais pas une garantie, pour une reprise économique menée par l'Asie." Le prix de l'or a baissé de 0,19 % à 1 862,27 $ l'once, après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines mardi, en raison de la hausse du billet vert. Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 1% sur la perspective d'une offre restreinte. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté à 111,05 $ le baril, et le Brent a augmenté à 114,86 $.