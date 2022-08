Les actions asiatiques en hausse, méfiantes à l'égard des paroles de la Fed

"Le procès-verbal du FOMC de mercredi devrait renforcer les tonalités hawkish des récents intervenants de la Fed, à savoir qu'on est loin d'en avoir fini avec les taux et l'inflation", a averti Tapas Strickland, directeur de l'économie à la NAB.

Les marchés laissent toujours entendre qu'il y a environ 50 % de chances que la Fed augmente ses taux de 75 points de base en septembre et qu'ils atteignent environ 3,50-3,75 % d'ici la fin de l'année.

Les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie seront également mis à l'épreuve par les données sur les ventes au détail aux États-Unis, qui devraient montrer un fort ralentissement des dépenses en juillet.

Il y a également un risque que les bénéfices des grands détaillants, notamment Walmart et Target, soient émaillés d'avertissements sur un ralentissement de la demande.

Les marchés asiatiques doivent naviguer sur les données relatives aux ventes au détail et à la production industrielle de la Chine pour le mois de juillet, prévues plus tard lundi, qui devraient montrer une certaine reprise suite à l'assouplissement des règles relatives au coronavirus.

Cependant, les chiffres déjà publiés montrent que les nouveaux prêts bancaires en Chine ont chuté plus que prévu en juillet.

Les risques géopolitiques restent également élevés avec une délégation de législateurs américains à Taiwan pour un voyage de deux jours.

Tôt lundi, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon s'est raffermi de 0,1 %, après avoir rebondi de 0,9 % la semaine dernière.

Le Nikkei japonais a légèrement progressé de 0,5 % après que des données ont montré que l'économie a connu une croissance annualisée de 2,2 % au deuxième trimestre, un peu en dessous des estimations.

Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq étaient tous deux en baisse d'environ 0,2%. L'indice S&P est près de 17 % au-dessus de son plus bas niveau de la mi-juin et seulement 11 % de son plus haut niveau historique, alors que l'on s'attend à ce que le pire de l'inflation soit passé, du moins aux États-Unis.

PEAK INFLATION

"Les indicateurs avancés que nous observons plaident en faveur d'une modération avec un relâchement des pressions de l'offre, un affaiblissement de la demande, un effondrement de la masse monétaire, une baisse des prix et des attentes", ont déclaré les analystes de BofA.

"Les principales composantes de l'inflation globale, notamment les denrées alimentaires et l'énergie, sont également à un point d'inflexion. Tant Wall Bourse que Main Bourse s'attendent désormais à une modération de l'inflation."

Le marché obligataire semble toujours douter que la Fed puisse fabriquer un atterrissage en douceur, la courbe de rendement étant toujours profondément inversée. Les rendements à deux ans, à 3,26 %, sont supérieurs de 42 points de base à ceux des obligations à 10 ans.

Ces rendements ont soutenu le dollar américain, bien qu'il ait glissé de 0,8 % contre un panier de devises la semaine dernière en raison de l'amélioration du sentiment de risque.

L'euro s'est maintenu à 1,0259 $, après avoir rebondi de 0,8 % la semaine dernière, mais il s'est éloigné de la résistance autour de 1,0368 $. Contre le yen, le dollar s'est stabilisé à 133,36 après avoir perdu 1% la semaine dernière. [USD/]

"Notre sentiment reste que le rallye du dollar reprendra avant trop longtemps", a déclaré Jonas Goltermann, économiste principal chez Capital Economics.

"Il faudra beaucoup plus de bonnes nouvelles sur l'inflation avant que la Fed ne change de tactique. Les minutes de la dernière réunion du FOMC et de la conférence de Jackson Hole pourraient bien repousser davantage l'idée que la Fed est en train de 'pivoter'."

Le repli du dollar a donné un peu de répit à l'or qui était en hausse à 1 799 $ l'once, après avoir gagné 1 % la semaine dernière. [GOL/]

Les prix du pétrole se sont détendus tôt lundi, les traders restant prudents au cas où des progrès seraient réalisés sur un éventuel accord nucléaire avec l'Iran négocié par l'Europe. [O/R]

Le Brent a glissé de 43 cents à 97,72 $, tandis que le brut américain a perdu 36 cents à 91,73 $ le baril.