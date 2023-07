Les actions asiatiques ont augmenté vendredi, s'apprêtant à connaître leur meilleure semaine de l'année, alors que le ralentissement de l'inflation aux États-Unis a alimenté la spéculation selon laquelle la Réserve fédérale pourrait suspendre ses hausses de taux après ce mois.

Le dollar a atteint son plus bas niveau depuis 15 mois face à ses principaux homologues et les rendements du Trésor américain sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis plusieurs semaines, suite à la plus forte baisse hebdomadaire en quatre mois.

L'or était sur le point de connaître sa meilleure semaine depuis trois mois en raison de la baisse du dollar, tandis que le pétrole brut a atteint son plus haut niveau depuis près de trois mois.

Si les opérateurs du marché monétaire considèrent qu'une augmentation d'un quart de point du taux des fonds fédéraux le 26 juillet est presque certaine, ils ont réduit les chances d'une autre augmentation cette année à seulement 1 sur 5.

Les données de jeudi ont montré la plus faible augmentation de l'inflation aux États-Unis depuis près de trois ans, renforçant les perspectives d'inflation modérée après un rapport la veille montrant que les gains des prix à la consommation se sont atténués au rythme le plus lent depuis plus de deux ans.

"Ce que cela signifie, c'est que la Fed a pratiquement franchi la ligne d'arrivée à la fin du cycle de resserrement le plus agressif depuis quatre décennies, ce qui justifie la reprise rapide des prix que nous avons observée dans bon nombre de ces classes d'actifs", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Sydney.

"Le marché des actions s'est envolé et le dollar est soumis à une forte pression.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a progressé de 0,7 % vendredi, ce qui lui a permis d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 5,4 %, la plus importante depuis huit mois.

Le Hang Seng de Hong Kong a gagné 0,52% et les blue chips de Chine continentale ont ajouté 0,12%. Le Kospi sud-coréen a bondi de 1 %.

Le Nikkei japonais, cependant, a été un cas particulier, abandonnant les gains initiaux pour être en baisse de 0,43%, alors qu'il a du mal à retrouver ses marques après s'être éloigné du pic de 33 ans atteint au début du mois.

Les contrats à terme sur les actions américaines E-mini ont également indiqué un redémarrage en baisse de 0,16% pour le S&P 500, après que l'indice se soit redressé de 0,85% au cours de la nuit.

Pendant ce temps, l'indice du dollar américain - qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises - a baissé de 0,1% pour atteindre 99,637 pour la première fois depuis le mois d'avril de l'année dernière.

"L'indice du dollar peut probablement descendre vers 98 au cours des prochaines semaines sans trop de problèmes", a déclaré M. Sycamore d'IG. "Je ne m'opposerais pas à cette tendance.

Les rendements du Trésor américain à deux ans, qui ont tendance à être plus sensibles aux perspectives de la politique de la Fed, ont stagné à 4,63 %, après une baisse de 30 points de base cette semaine qui a prolongé sa chute depuis le pic de 16 ans de la semaine dernière au-dessus de 5 %.

Les rendements à dix ans ont stagné autour de 3,77 %, après une baisse de 28 points de base depuis vendredi dernier, lorsqu'ils ont atteint un sommet de huit mois à 4,094 %.

Le marché japonais a une fois de plus fait figure d'exception, le rendement à 10 ans ayant atteint 0,485 %, ce qui l'a rapproché du plafond de 0,5 % fixé par la Banque du Japon depuis le 10 mars.

La spéculation selon laquelle la Banque du Japon pourrait élargir sa fourchette de rendement à 10 ans ce mois-ci a augmenté depuis qu'un rapport sur l'emploi a montré, il y a une semaine, une croissance solide des salaires.

En Australie, la nomination par le gouvernement du gouverneur adjoint Michele Bullock à la tête de la Reserve Bank of Australia à partir de la mi-septembre a eu peu d'effet sur les marchés.

Le dollar australien est resté stable à 0,6891 $, après deux jours de gains de 1,5 % par rapport à son homologue américain, ce qui lui a permis d'atteindre son niveau le plus élevé en un mois.

Dans le secteur des matières premières, l'or a atteint un nouveau sommet en un mois à 1 963,59 dollars, soutenu par la faiblesse du dollar. Il a progressé de près de 2 % cette semaine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 27 cents, soit 0,3 %, pour atteindre 81,63 dollars le baril vendredi. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate ont augmenté de 35 cents, soit 0,5 %, pour atteindre 77,24 dollars.