Les actions asiatiques - en plein essor et en plein essor

Stimulées par un solide rallye à Wall street après des données optimistes sur la croissance économique américaine jeudi, les actions asiatiques devraient poursuivre leur remarquable course vendredi et enregistrer une cinquième hausse hebdomadaire consécutive.

Les investisseurs sont déjà positifs quant à la réémergence économique de la Chine après près de trois ans de restrictions COVID-19, déversant des sommes record dans les fonds de dette et d'actions des marchés émergents, selon Bank of America.

Les chiffres du PIB américain du quatrième trimestre de jeudi ont encore alimenté l'appétit pour le risque, donnant aux investisseurs l'espoir que la Fed puisse organiser un atterrissage en douceur de l'économie américaine.

Il n'y a pas de grands indicateurs économiques asiatiques ou de publications de bénéfices d'entreprises vendredi pour vraiment orienter le marché, et les volumes seront relativement faibles en raison de la fermeture de la Chine pour le Nouvel An lunaire.

Cela laisse le facteur de bien-être de jeudi libre de filtrer dans la journée de vendredi, à moins que les investisseurs ne se livrent à une prise de bénéfices, bien que les prévisions de revenus étonnamment faibles d'Intel après la cloche de clôture de jeudi puissent aiguiser le sentiment.

Néanmoins, il faudra une chute d'au moins 1,7 % - ce qui ne s'est pas vu depuis près de trois mois - pour que l'indice MSCI Asia ex-Japan termine la semaine dans le rouge.

Il a atteint cette nuit son plus haut niveau depuis sept mois, soit une hausse de plus de 30 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre, et a progressé au cours de 11 des 13 dernières semaines.

Le Hang Seng de Hong Kong est de nouveau ouvert après les vacances du Nouvel An lunaire, et sa hausse de 2,37 % à un sommet de 10 mois jeudi a été le fait marquant de la région.

Si la hausse de 31 % du MSCI Asia ex-Japan depuis le creux d'octobre est remarquable, le rallye de 55 % du Hang Seng est extraordinaire, et la hausse de 75 % de l'indice technologique Hang Seng sur la même période est un autre niveau de stupéfaction.

Le principal point de données économiques asiatiques dans un calendrier autrement léger vendredi est les chiffres de l'inflation à Tokyo, qui devraient montrer que les prix hors aliments frais ont augmenté en janvier à un rythme annuel de 4,2 %, le plus rapide depuis 1982.

Il convient de noter que cette mesure de l'inflation annuelle a été négative pendant la majeure partie de 2021 et qu'elle n'était que de 0,2 % il y a un an. De quoi faire réfléchir le prochain gouverneur de la Banque du Japon.

Trois développements clés qui pourraient donner plus de direction aux marchés vendredi :

- Inflation au Japon (décembre)

- Inflation des prix à la production en Australie (T4)

- Inflation PCE des États-Unis (décembre)