Les actions asiatiques enregistrent d'importantes sorties de capitaux pour le quatrième mois consécutif

Les investisseurs étrangers se sont débarrassés d'actions asiatiques pour une valeur de 14,22 milliards de dollars au cours de leur quatrième mois consécutif de ventes nettes, selon les données de Refinitiv pour les bourses de Taïwan, d'Inde, de Corée du Sud, des Philippines, du Vietnam, d'Indonésie et de Thaïlande.

(Graphiques : Flux mensuels d'investissements étrangers : Actions asiatiques : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/jnpwerknmpw/Monthly%20foreign%20investment%20flows%20Asian%20equities.jpg)

De janvier à avril, les ventes nettes à l'étranger combinées de la région ont atteint 45,76 milliards de dollars, soit le montant le plus élevé pour les quatre premiers mois depuis au moins 2008.

Les analystes ont déclaré qu'une augmentation des attentes d'un resserrement agressif de la politique monétaire aux États-Unis, et des blocages en Chine, ayant un impact sur les entreprises régionales, ont maintenu les investisseurs sur la touche en avril.

"Les valeurs de croissance sensibles aux taux subissent une pression plus forte du fait de l'actualisation des bénéfices futurs, ce qui pourrait se traduire par des sorties plus importantes à Taïwan et en Corée du Sud", a déclaré Jun Rong Yeap, stratégiste de marché chez IG.

Les actions taïwanaises, sud-coréennes et indiennes ont connu des sorties de capitaux étrangers de 8,86 milliards de dollars, 4,97 milliards de dollars et 2,24 milliards de dollars, respectivement.

La hausse de l'inflation est également restée une préoccupation majeure des investisseurs en Corée du Sud et en Inde, a déclaré Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis.

L'inflation des prix à la consommation en Corée du Sud a atteint un sommet de plus de 13 ans en avril. Entre-temps, la Reserve Bank of India a augmenté son taux directeur de 40 points de base cette semaine, afin de maîtriser la flambée des prix de détail.

Toutefois, les actions indonésiennes, thaïlandaises et vietnamiennes ont enregistré des afflux de capitaux étrangers de 1,57 milliard de dollars, 289 millions de dollars et 175 millions de dollars respectivement en avril.

"Les marchés d'Asie du Sud-Est gagnent en popularité car la région propose le meilleur potentiel de croissance", a déclaré Suresh Tantia, stratégiste d'investissement senior au Credit Suisse.

"En fait, la région devrait afficher une croissance des bénéfices supérieure à celle de ses homologues d'Asie du Nord, car elle bénéficie de la reprise post-pandémique, de la hausse des prix des matières premières et de banques centrales encore accommodantes."

(Graphique : Investissements étrangers en cumul annuel dans les actions asiatiques :