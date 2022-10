Les actions asiatiques faiblissent alors que la Fed et la BoE alimentent l'incertitude avant les données de l'IPC américain

Les risques de récession ont également alimenté les inquiétudes concernant la demande de pétrole, et les prix du brut n'ont pas réussi à rebondir après la chute de 2 % de la veille.

Le dollar s'est maintenu face à ses principaux homologues, les traders attendant les données sur les prix à la consommation aux États-Unis qui pourraient faire la lumière sur le rythme de la poursuite du resserrement de la politique de la Fed.

Le Nikkei du Japon a glissé de 0,53 %, tandis que le Kospi de la Corée du Sud a glissé de 1,18 %.

Le Hang Seng de Hong Kong a baissé de 1,02 %, et les valeurs vedettes de la Chine continentale ont perdu 0,64 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique a chuté de 0,54 %, frôlant le niveau le plus bas de mercredi depuis 2 ans et demi.

L'indice de référence des actions australiennes a fait figure d'exception, enregistrant un gain de 0,1 %, soutenu par les gains importants de Qantas après que la compagnie aérienne a déclaré qu'elle prévoyait de réaliser des bénéfices pour le premier semestre.

Les contrats à terme sur les actions emini américaines ont également proposé un léger espoir, avec une hausse de 0,1 % après une baisse de 0,33 % du S&P 500 depuis la nuit dernière.

Les rendements du Trésor américain à long terme se sont maintenus près de leurs plus bas niveaux des deux derniers jours et ont peu changé à 3,9227 % dans les échanges à Tokyo.

Les taux américains ont baissé cette nuit après que le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed ait montré que de nombreux responsables "ont souligné que le coût d'une action insuffisante pour réduire l'inflation était probablement supérieur au coût d'une action trop importante", bien que plusieurs membres du comité aient déclaré qu'il serait important de "calibrer" le rythme des nouvelles hausses de taux pour réduire le risque d'"effets négatifs importants" sur l'économie.

Les rendements du Trésor ont baissé après le compte-rendu, inversant une hausse antérieure, les investisseurs se concentrant sur les sous-entendus dovish en ramenant les rendements de près de deux décennies.

Mais la gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a adopté une position faucon dans un discours mercredi, déclarant que si l'inflation élevée ne commence pas à faiblir, elle continuera à soutenir des hausses de taux agressives.

Les marchés tablent à 90 % sur une nouvelle hausse des taux de 75 points de base en novembre, contre 10 % de probabilité d'une hausse d'un demi-point.

L'attention immédiate des investisseurs se porte maintenant sur les données des prix à la consommation aux États-Unis, prévues plus tard dans la journée mondiale.

Le procès-verbal de mercredi n'était "pas le pivot dovish que certains participants du marché attendent", a écrit Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia, dans une note au client.

"Un pivot dépendra des données sur l'inflation".

Le Dollar Index, qui évalue le billet vert par rapport à six grands rivaux, est resté près du milieu de sa fourchette cette semaine, s'échangeant peu à 113,27.

La devise américaine est restée proche d'un nouveau sommet de 24 ans par rapport au yen depuis la nuit dernière à 146,98, changeant de mains pour la dernière fois à 146,85.

Mais le dollar a peu changé par rapport à la livre sterling, qui a fortement rebondi depuis un creux de deux semaines à 1,0925 $ mardi. Il s'est échangé pour la dernière fois à 1,1086 $.

Les rendements des gilts de référence à 10 ans sont passés d'un nouveau pic de 14 ans à 4,632 % à 4,429 % mercredi, peu de changement par rapport à la session précédente.

La Banque d'Angleterre a insisté sur le fait que son soutien d'urgence au marché obligataire expirera vendredi comme annoncé initialement, contrant les rapports des médias qui parlent d'une aide continue si nécessaire.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, avait agacé les marchés mardi en déclarant que les fonds de pension britanniques et d'autres investisseurs durement touchés par l'effondrement des prix des obligations avaient jusqu'à cette date limite pour régler leurs problèmes.

"La volatilité des marchés britanniques - gilts et livre sterling - reste exceptionnelle", mais "la réalité est que (la BoE) sera nécessairement présente si les conditions du marché l'exigent", a écrit Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, dans un rapport.

Pendant ce temps, les marchés du pétrole brut sont restés faibles. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont perdu 7 cents pour s'échanger à 87,20 $ le baril dans les échanges matinaux de mercredi, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 1 cent pour s'échanger à 92,44 $ le baril. [O/R]