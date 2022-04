Les actions asiatiques font face aux plus importantes sorties de capitaux étrangers en mars depuis deux ans

Selon les données de Refinitiv, les investisseurs transfrontaliers ont vendu des actions asiatiques d'une valeur nette de 16,23 milliards de dollars à Taïwan, en Inde, en Corée du Sud, aux Philippines, au Vietnam, en Indonésie et en Thaïlande au cours du mois dernier, soit les sorties les plus importantes depuis des ventes nettes de 33,32 milliards de dollars en mars 2020.

Graphique : Flux mensuels d'investissements étrangers : Actions asiatiques : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akvezjxlmpr/Monthly%20foreign%20investment%20flows%20Asian%20equities.jpg

Au premier trimestre 2022, les investisseurs étrangers ont vendu des actions régionales pour une valeur nette de 31,54 milliards de dollars, soit le plus haut niveau depuis le premier trimestre 2020.

Graphique : Flux sortants étrangers des actions asiatiques au 1er trimestre :

"Les préoccupations des investisseurs concernant la stagflation se sont récemment intensifiées, sous l'effet d'impressions d'inflation constamment élevées et des attentes selon lesquelles la guerre en Ukraine et le choc de l'offre qui en découle pour le pétrole et d'autres produits de base augmenteront la pression inflationniste et réduiront également la croissance", a déclaré Goldman Sachs dans un rapport.

La maison de courtage a déclaré que les actions asiatiques sont exposées à un risque de quasi-stagflation, caractérisé par une hausse de l'inflation et un ralentissement de la croissance, ajoutant que les actions régionales ont dégagé un rendement trimestriel moyen compris entre -2 % et -10 % durant de telles périodes dans le passé.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a baissé de 4,7 % depuis le début de l'année.

Mardi, la Banque mondiale a déclaré qu'elle prévoyait une croissance de 5,0 % pour 2022 dans la région en développement de l'Asie de l'Est et du Pacifique (EAP), qui comprend la Chine, ce qui est inférieur à sa prévision de 5,4 % d'octobre.

Les actions taïwanaises ont connu les plus importantes sorties de fonds de la région le mois dernier, avec des ventes nettes de 9,59 milliards de dollars, les plus importantes depuis mars 2020. Le mois dernier, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, TSMC, a signalé que la demande d'électronique grand public montre des signes de ralentissement en raison des incertitudes géopolitiques et des blocages liés au COVID-19 en Chine.[L2N2VE1C2] Les actions indiennes ont connu un sixième mois consécutif de sorties d'une valeur de 4,29 milliards de dollars, tandis que les étrangers ont vendu des actions sud-coréennes pour une valeur de 3,64 milliards de dollars. D'autre part, les actions indonésiennes ont attiré 668 millions de dollars, tandis que les actions thaïlandaises ont reçu 985 millions de dollars d'entrées étrangères.

"La cotation imminente du géant indonésien des startups, GoTo Group, pourrait également créer une certaine excitation et attirer l'attention des investisseurs mondiaux sur son indice boursier", a déclaré Jun Rong Yeap, stratège de marché chez IG.

"Pour la Thaïlande, le récit pourrait être dû aux paris de réouverture économique en place."