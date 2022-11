Les actions asiatiques font une pause alors que la Fed met en garde contre l'exubérance

Un léger échec de l'inflation américaine a suffi pour que les rendements des bons du Trésor à deux ans plongent de 33 points de base pour la semaine et que le dollar perde près de 4 %, soit la quatrième plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de l'ère des taux de change flottants, il y a plus de 50 ans.

Cependant, l'assouplissement des conditions financières américaines qui en a résulté n'a pas été entièrement salué par la Réserve fédérale, le gouverneur Christopher Waller ayant déclaré qu'il faudrait une série de rapports peu encourageants pour que la banque lève le pied.

Le gouverneur Christopher Waller a déclaré qu'il faudrait une série de rapports mous pour que la banque lève le pied. M. Waller a ajouté que les marchés avaient pris de l'avance sur un seul rapport d'inflation, bien qu'il ait concédé que la Fed pourrait maintenant commencer à envisager un rythme de hausse plus lent.

Les contrats à terme parient fortement sur une hausse des taux d'un demi-point à 4,25-4,5 % en décembre, puis sur deux mouvements d'un quart de point pour atteindre un pic dans la fourchette de 4,75-5,0 %.

"La surprise à la baisse de l'IPC s'aligne sur un large éventail d'indicateurs indiquant un ralentissement de l'inflation mondiale qui devrait encourager une modération du rythme du resserrement de la politique monétaire à la Fed et ailleurs", a déclaré Bruce Kasman, responsable de la recherche économique chez JPMorgan.

"Ce message positif doit être tempéré par la reconnaissance du fait que le ralentissement de l'inflation sera trop faible pour que les banques centrales déclarent leur mission accomplie, et qu'un nouveau resserrement est probablement à venir."

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a ajouté 0,2 %, après avoir bondi de 7,7 % la semaine dernière.

Le Nikkei japonais est resté stable, tandis que la Corée du Sud a progressé de 0,3 %. Les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,2%, tandis que ceux du Nasdaq ont perdu 0,3%.

LES YEUX SUR LA CHINE

Les cambistes attendaient également de voir si les actions chinoises pourraient prolonger leur forte hausse, alors que les régulateurs ont demandé aux institutions financières de soutenir davantage les promoteurs immobiliers en difficulté.

Les valeurs vedettes ont grimpé vendredi, aidées par une série de changements apportés aux mesures de restriction de la COVID en Chine, même si le pays a signalé davantage de cas au cours du week-end.

"Il est difficile de voir comment les nouvelles concernant les cas sont autre chose que négatives d'un point de vue économique, mais c'est le symbolisme du mouvement, aussi petit soit-il, dans la stratégie zéro COVID que les marchés sont heureux de saisir", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX chez NAB.

Le président américain Joe Biden rencontrera en personne le dirigeant chinois Xi Jinping lundi pour la première fois depuis son entrée en fonction. Les préoccupations des États-Unis concernant Taïwan, la guerre de la Russie en Ukraine et les ambitions nucléaires de la Corée du Nord figurent en tête de son agenda.

Les nouvelles sur les règles du COVID avaient alimenté un rebond de couverture à court terme du yuan la semaine dernière, ce qui a ajouté à la pression générale sur le dollar alors que les rendements plongeaient. Le dollar a regagné un peu de terrain tôt lundi, son indice ayant augmenté de 0,4 % à 106,870, mais il est resté bien loin du sommet de 111,280 de la semaine dernière.

L'euro s'est légèrement replié à 1,0324 dollar, après avoir grimpé de 3,9 % la semaine dernière, tandis que le dollar s'est raffermi à 139,77 yens, après une chute de 5,4 % la semaine dernière.

Le dollar a perdu presque autant face au franc suisse, orienté en partie par les avertissements de la Banque nationale suisse selon lesquels elle utiliserait les taux et les achats de devises pour maîtriser l'inflation.

La livre sterling s'est repliée à 1,1790 dollar avant la déclaration d'automne du chancelier britannique jeudi, où il devrait présenter des hausses d'impôts et des réductions de dépenses.

Les crypto-monnaies sont restées sous pression alors qu'au moins 1 milliard de dollars de fonds de clients auraient disparu de la bourse de cryptomonnaies FTX qui s'est effondrée.

Le bitcoin s'échangeait en baisse de 2,4 % à 16 386 $, après avoir perdu près de 22 % la semaine dernière.

Le récent repli du dollar a donné un coup de pouce bien nécessaire aux matières premières, l'or étant en hausse à 1 768 $ l'once après avoir bondi de plus de 100 $ la semaine dernière. [GOL/]

Les futures du pétrole ont étendu leurs gains avec le Brent en hausse de 86 cents à 96,85 $, tandis que le brut américain a augmenté de 80 cents à 89,76 $ le baril. [O/R]