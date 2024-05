Les actions asiatiques ont augmenté vendredi et sont en passe de connaître leur quatrième mois de hausse, tandis que le dollar s'est replié, maintenant le yen stable, les investisseurs attendant les résultats de l'inflation en Europe et aux États-Unis qui dicteront probablement la trajectoire des taux d'intérêt au niveau mondial.

Une révision à la baisse des dépenses de consommation signifie que l'économie américaine a progressé plus lentement que prévu au premier trimestre, selon des données publiées jeudi, ce qui a pesé sur les rendements des bons du Trésor et sur le dollar.

Les données économiques ont également alimenté les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale dispose d'une marge de manœuvre pour réduire les taux cette année, les prix du marché plaçant une réduction en septembre à pile ou face, selon l'outil FedWatch du CME. Pour l'année, les traders tablent sur un assouplissement de 35 points de base.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,55 %, s'éloignant du plus bas niveau de trois semaines atteint jeudi. L'indice est prévu pour une baisse de 1,4% pour la semaine, mais il est en hausse de 2,7% en mai, augmentant pour le quatrième mois consécutif.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,20 % et est stable pour le mois. Les actions chinoises ont également augmenté, l'indice des valeurs vedettes progressant de 0,23 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a enregistré une hausse de 1,3 %.

Le redressement des marchés chinois est intervenu alors même que l'activité manufacturière du pays a chuté de manière inattendue en mai, comme l'a montré une enquête officielle menée auprès des usines vendredi. Ce résultat mitigé a maintenu les appels à de nouvelles mesures de relance, alors que la crise immobilière prolongée continue de peser sur les entreprises, les consommateurs et les investisseurs.

Les marchés financiers attendent le principal événement de la semaine, à savoir le rapport d'avril sur l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis, qui est l'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, a déclaré que le marché adopte une approche plus prudente à l'égard des données sur l'inflation européenne et américaine après les surprises positives des rapports sur l'inflation australienne et allemande en début de semaine.

Les décideurs politiques de la Réserve fédérale continuent de s'attendre à une baisse de l'inflation cette année, même si le marché de l'emploi reste solide, ce qui ne les incite pas à réduire le taux directeur de la fourchette de 5,25 % à 5,5 % dans laquelle ils l'ont maintenu depuis juillet dernier.

Ailleurs, les traders surveillent également avec circonspection tout signe d'intervention de la part des autorités de Tokyo, alors que le yen japonais flirte avec les niveaux qui ont conduit à des interventions présumées à la fin du mois d'avril et au début de ce mois.

Le yen était à 156,74 pour un dollar, après avoir touché un plus bas de quatre semaines à 157,715 mercredi. La monnaie a atteint son plus bas niveau depuis 34 ans à 160,245 le 29 avril, déclenchant au moins deux séries d'interventions présumées.

Selon Charu Chanana, responsable de la stratégie de change chez Saxo, les autorités japonaises ont été relativement modérées dans leurs récentes mises en garde verbales, attendant peut-être des données économiques américaines plus faibles et un changement dans la politique de la Fed pour soutenir le yen.

Mais comme la Fed ne devrait réduire ses taux que vers la fin de l'année, le fragile yen a été pris dans le collimateur de l'écart considérable entre les rendements américains et japonais, les traders utilisant le yen pour financer leurs investissements dans des monnaies à plus haut rendement.

Les données de vendredi ont montré que les prix à la consommation de base dans la capitale japonaise ont augmenté de 1,9 % en mai en raison de l'augmentation des factures d'électricité, mais la croissance des prix excluant l'effet du carburant s'est atténuée, ce qui a renforcé l'incertitude sur le calendrier de la prochaine hausse des taux d'intérêt de la banque centrale.

"Même si la BOJ relève ses taux en juin ou en juillet, l'augmentation devrait être minime et il est peu probable qu'elle comble l'écart avec les taux d'intérêt américains", a déclaré M. Chanana, notant que les mouvements du dollar/yen vers le niveau de 155 pourraient susciter davantage d'intérêt pour les opérations de carry trade.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, se situait à 104,77, en passe de baisser de 1,5 % en mai, mettant fin à une série de quatre mois de hausse.

L'euro a atteint 1,0828 dollar avant la publication du rapport sur l'inflation dans la zone euro, qui devrait influencer la politique de la Banque centrale européenne. Il est presque certain que la banque centrale réduira ses taux en juin, mais la suite reste incertaine.

Les marchés estiment que la BCE réduira ses taux de 60 points de base cette année.

En ce qui concerne les matières premières, les prix du pétrole ont baissé après qu'une augmentation surprise des stocks d'essence aux États-Unis ait pesé sur le marché. Le prix du Brent était en baisse de 0,31% à 81,61 dollars le baril, tandis que le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) CLc1 était en baisse de 0,36% à 77,63 dollars.

Le prix de l'or a augmenté de 0,12 % pour atteindre 2 345,93 dollars, ce qui laisse présager un gain de plus de 2 % en mai.