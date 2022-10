Les actions asiatiques glissent alors que les investisseurs perdent leur appétit pour le risque et que les rendements augmentent.

Le yen japonais s'est rapproché de la barrière psychologique des 150 pour un dollar après avoir marqué plus tôt un nouveau plancher de 32 ans à 149,93.

Le rendement du billet du Trésor américain à 10 ans a touché un nouveau sommet de 14 ans, faisant fi d'un rapport faible sur le logement. Les rendements américains à 10 ans ont atteint 4,139 %, dépassant le sommet de 4,136 % qu'ils avaient touché plus tôt.

"Les rendements ont atteint de nouveaux sommets et l'appétit pour le risque s'est émoussé", a déclaré Taylor Nugent, économiste spécialiste des marchés à la National Australia Bank de Sydney, ajoutant que les commentaires bellicistes des banques centrales ont également pesé sur le sentiment.

Wall street a interrompu une série de gains sur deux jours mercredi, tandis que le dollar a rebondi de son plus bas niveau sur deux semaines.

L'indice MSCI le plus large des actions Asie-Pacifique hors Japon est tombé à 436,0, son plus bas niveau depuis plus de deux ans, et a perdu 1,6 % à 437,16,

L'indice australien S&P/ASX 200 était en baisse de 1,12%, tandis que le Nikkei japonais a ouvert en baisse de 1% à 26 981,75 jeudi.

Le marché boursier chinois a ouvert en baisse de 0,5% alors que le congrès du Parti communiste au pouvoir, qui se tient deux fois par décennie, reste en session cette semaine.

Jeudi, la Chine a maintenu ses taux d'intérêt de référence inchangés pour le deuxième mois consécutif, les autorités n'ayant pas annoncé de mesures de relance monétaire supplémentaires afin d'éviter une divergence de politique marquée avec les autres grandes économies.

Sur les marchés des devises, le dollar américain s'est raffermi alors que les investisseurs ont afflué vers la valeur refuge après que les données sur l'inflation à travers le monde aient fait naître la perspective que les banques centrales poursuivent leurs hausses de taux d'intérêt.

Mercredi, le président de la Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la demande du marché du travail restait forte et que les pressions inflationnistes sous-jacentes n'avaient probablement pas encore atteint leur sommet.

On s'attend généralement à ce que la banque centrale américaine relève ses taux de 75 points de base pour la quatrième fois consécutive lors de sa réunion de novembre.

Pourtant, l'enquête de la Fed sur l'activité économique, le "Livre beige", a montré qu'il y avait un certain assouplissement dans plusieurs districts, mais les entreprises ont noté que les pressions sur les prix restaient élevées.

La hausse du dollar et des rendements a poussé l'or à la baisse, les prix se situant jeudi à un creux de trois semaines. [/GOL]

Le yen fragile est en perte de vitesse depuis 11 séances consécutives à la clôture de mercredi, et a renoué avec des plus bas de 32 ans au cours des six dernières séances. [/FRX]

"La menace toujours présente d'une intervention officielle sur le marché des changes ralentit peut-être le rythme que nous aurions pu voir autrement compte tenu des taux mondiaux plus élevés", a déclaré M. Nugent de la National Australia Bank.

Le mois dernier, le Japon est intervenu sur le marché des changes pour acheter des yens pour la première fois depuis 1998, afin de tenter de soutenir la devise malmenée.