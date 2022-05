Les actions asiatiques glissent après que Wall Bourse s'inquiète des conséquences d'une hausse des taux d'intérêt.

Le marché craint que la Réserve fédérale américaine et certaines autres grandes banques centrales ne soient obligées de relever les taux d'intérêt de manière encore plus agressive que prévu pour lutter contre l'inflation galopante, ce qui pourrait entraîner les économies dans une récession.

Les données sur l'emploi aux États-Unis, prévues plus tard vendredi, aideront le marché à évaluer le niveau de l'économie.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a perdu 2,34% vendredi matin et est en baisse de 3,5% par rapport à la clôture de vendredi dernier. Le Nikkei japonais est resté stable à son retour d'un congé de trois jours.

Dans la nuit, à Wall Bourse, le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont tous deux chuté de plus de 3 %, et le Nasdaq Composite a perdu 4,99 % dans son plus grand plongeon en une journée depuis juin 2020 pour clôturer à son plus bas niveau depuis novembre 2020.

Il s'agit d'un renversement de situation 24 heures plus tôt, lorsque les actions asiatiques ont ouvert en hausse après que le S&P 500 ait enregistré mercredi son plus grand gain en pourcentage sur une journée en près de deux ans.

Dans un article que j'ai lu ce matin, on l'a décrit comme le "grand vomissement", ce qui semble approprié", a déclaré Rob Carnell, directeur de la recherche d'ING Asie, dans une obligation matinale adressée aux clients.

Selon l'outil FedWatch du CME, le marché évalue à 82 % la probabilité d'une hausse monstre de 75 points de base des taux de la Fed lors de sa réunion de juin, même après que la Fed a relevé ses taux de 50 points de base cette semaine et que M. Powell a exclu une hausse de 75 points de base.

"Les risques d'une erreur de politique restent élevés, soit parce que (la Fed) ne resserre pas assez rapidement ses taux pour combattre l'inflation, soit parce qu'elle est trop optimiste, ce qui entraînerait la fin du cycle économique actuel", a déclaré David Chao, stratège du marché mondial, APAC hors Japon, chez Invesco.

M. Chao a déclaré que les actions américaines et de l'Asie-Pacifique pourraient continuer à connaître "un peu de volatilité" et que les rendements américains pourraient continuer à augmenter, mais il s'attend à ce que l'élan de la réouverture post-Omicron contribue à soutenir la croissance américaine malgré la normalisation de la politique de la Fed.

Les rendements américains augmentent en raison des attentes d'un rythme rapide de hausse des taux. Le rendement des obligations américaines à 10 ans était de 3,084 % vendredi matin après avoir franchi 3,1 % dans la nuit pour la première fois depuis novembre 2018.

L'engagement ferme des dirigeants chinois à maintenir une stratégie zéro COVID a suscité des craintes quant à la santé de l'économie du pays, tandis que la guerre en cours en Ukraine nuit également au sentiment envers le risque.

Les blue chips chinoises ont chuté de 2 % vendredi et l'indice de référence de Hong Kong a perdu 2,44 %.

Le yuan chinois négocié à l'étranger a chuté à son plus bas niveau depuis 18 mois, soit 6,7338 par dollar.

Alors que les investisseurs se sont tournés vers des actifs moins risqués, le Dollar Index était à 103,67 vendredi matin, après avoir atteint un nouveau pic de 20 ans à 103,94 pendant la nuit, soutenu par les attentes que les États-Unis augmentent leurs taux d'intérêt plus rapidement que les autres banques centrales.

La livre sterling, par exemple, a chuté de 2,2 % par rapport au dollar jeudi. La Banque d'Angleterre a augmenté ses taux de 25 points de base comme prévu, mais deux responsables politiques ont exprimé leur prudence quant à la précipitation des futures hausses de taux.

Le bitcoin, l'un des actifs les plus risqués, a chuté de 8 % pendant la nuit et a atteint son plus bas niveau depuis deux mois et demi. Il s'échangeait pour la dernière fois autour de 36 300 $.

Les prix du pétrole ont baissé au début des échanges asiatiques, les craintes d'un ralentissement économique l'emportant sur les préoccupations liées aux nouvelles sanctions de l'UE contre la Russie, notamment un embargo sur le pétrole brut.

Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 0,5 % à 110,3 $ le baril. Le brut américain a perdu 0,56 % à 107,67 $ le baril.

L'or a perdu 0,3 % à 1870,7 $ l'once.