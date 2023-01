Les actions asiatiques glissent avant les faibles données économiques attendues en Chine

La jauge MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon était en baisse de 0,18% à 0127 GMT.

L'économie chinoise devrait avoir fortement ralenti au quatrième trimestre en raison des restrictions strictes du COVID, entraînant la croissance de 2022 à l'un des taux les plus bas depuis près d'un demi-siècle et augmentant la pression sur les décideurs politiques pour qu'ils dévoilent davantage de mesures de stimulation cette année.

Les données de mardi devraient montrer que le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 1,8 % en octobre-décembre par rapport à l'année précédente, soit moins de la moitié du rythme de 3,9 % du troisième trimestre, selon un sondage Reuters. Sur une base trimestrielle, le PIB devrait s'être contracté de 0,8 % au quatrième trimestre.

Les données officielles seront publiées à 0200 GMT.

"Je pense que les investisseurs vont regarder les impressions du PIB du quatrième trimestre et se concentrer sur 2023", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets Hong Kong. "Selon les médias chinois, plus de la moitié des 31 provinces et municipalités qui ont publié des rapports de travail pour 2023 visent une croissance supérieure à 5,5 % pour 2023."

L'indice Hang Seng de Hong Kong a ouvert en baisse de 0,3 %, tandis que l'indice de référence chinois CSI300 est resté stable.

Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 1,35 % alors que la Banque du Japon (BOJ) a donné le coup d'envoi de sa réunion de deux jours. La BOJ est sous pression pour modifier sa politique de taux d'intérêt dès mercredi, après que la tentative de la banque centrale de se donner une marge de manœuvre se soit retournée contre elle, enhardissant les investisseurs obligataires à tester sa détermination.

Le dollar s'est éloigné de son plus bas niveau de plusieurs mois mardi, tandis que le yen était perché près de son plus haut niveau de sept mois, les investisseurs retenant leur souffle en attendant un éventuel changement de politique de la BOJ.

Le S&P/ASX 200 australien est resté stable mardi matin, en baisse de seulement 0,01% à 0128 GMT, après avoir atteint un sommet de sept mois lundi.

Les actions européennes ont atteint un sommet de près de neuf mois lundi, le STOXX 600 paneuropéen clôturant en hausse de 0,5 % à 454,6 - son plus haut niveau depuis avril 2022 - alors que les actions mondiales continuaient de s'appuyer sur un rallye du nouvel an stimulé par les espoirs d'un rebond de l'économie chinoise et d'un relâchement des pressions sur les prix aux États-Unis et en Europe.

Les marchés américains étaient fermés lundi pour un jour férié.

"Au centre du débat sur les marchés financiers du début de l'année 2023 se trouve la rapidité avec laquelle l'inflation s'estompera, et si oui ou non les principales économies seront en mesure d'éviter les atterrissages difficiles", ont écrit les analystes d'ANZ dans un rapport de recherche mardi.

"La baisse de l'inflation aux États-Unis est encourageante, même si la mouche du coche est que cette baisse provient en grande partie des prix de l'énergie et des biens", indique le rapport.

"L'inflation des services continue d'augmenter sur une base annuelle aux États-Unis et restera probablement forte tant que l'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché du travail persistera", ajoute le rapport.

Deux tiers des économistes en chef des secteurs privé et public interrogés par le Forum économique mondial de Davos s'attendent à une récession mondiale cette année, 18 % d'entre eux la considérant comme "extrêmement probable", soit deux fois plus que lors de la précédente enquête menée en septembre 2022.

Le brut américain a baissé de 1,35 % à 78,78 $ le baril, tandis que le Brent a baissé de 0,41 % à 84,11 $ le baril, bien que les prix soient encore proches de leurs plus hauts niveaux ce mois-ci, l'assouplissement des restrictions COVID en Chine ayant fait naître l'espoir d'une reprise de la demande dans le premier importateur mondial de brut.

L'or au comptant était en baisse de 0,15% à 1915,18 $ l'once.