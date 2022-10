Les actions asiatiques grimpent, le pétrole prolonge ses gains après l'accord OPEP+. 06/10/2022 | 07:52 Envoyer par e-mail :

Les actions asiatiques ont augmenté jeudi alors que le dollar a vacillé avant les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis, et que les prix du pétrole ont progressé pour un quatrième jour après les importantes réductions de production promises par les membres de l'OPEP+. Les gains sont susceptibles de s'étendre aux marchés européens, avec les futures Euro Stoxx 50 pan-régionaux en hausse de 1,4% et les futures FTSE en hausse de 0,7%. En Asie, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,7 %, marquant ainsi sa troisième journée consécutive de gains. Il est en hausse de 4,5 % pour la semaine après une chute vertigineuse de 13 % en septembre. L'indice boursier Nikkei du Japon a grimpé de 1,0 % pour atteindre son plus haut niveau depuis la fin septembre, porté par les valeurs liées à l'énergie et aux puces. La Corée du Sud a progressé de 1,5 % tandis que les actions australiennes ont inversé leurs pertes pour être en hausse de 0,1 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a également réduit ses pertes antérieures et a perdu 0,2 % sur la journée. Les marchés de la Chine continentale restent fermés pour cause de vacances. Le sentiment de risque à l'étranger est resté soutenu. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,5 % et ceux sur le Nasdaq de 0,7 %, s'appuyant sur un rebond tardif des actions américaines qui a permis de limiter les pertes antérieures. Le S&P 500 a terminé la journée de mercredi en baisse de 0,20% et le Nasdaq Composite a terminé en baisse de 0,25%. L'indice Refinitiv Asia Energy a bondi de 1,4 %, après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés aient convenu de réduire la production de pétrole de la manière la plus importante depuis le début de la pandémie de COVID-19, réduisant ainsi l'offre dans un marché déjà serré. Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis la mi-septembre. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 0,2 % à 93,51 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont également gagné 0,2 % à 87,9 $ le baril. TANT PIS POUR LE PIVOT DE LA FED En début de semaine, les données sur les offres d'emploi aux États-Unis suggérant un ralentissement du marché du travail et de l'économie, ainsi que la décision surprise de la Reserve Bank of Australia de ne relever les taux que de 25 points de base, ont alimenté les espoirs de hausses moins agressives des taux d'intérêt par les banques centrales et renforcé le sentiment de risque. Mais ces espoirs ont été déçus après que le rapport national sur l'emploi ADP a montré que l'emploi privé a augmenté plus que prévu en septembre et que l'Institute for Supply Management a indiqué que le secteur des services s'est contracté moins que prévu en septembre et que l'emploi a augmenté. "L'optimisme qui a soutenu les marchés financiers en début de semaine s'est estompé car les données américaines ont continué d'exprimer la nécessité d'une action politique supplémentaire et décisive de la banque centrale", ont déclaré les analystes d'ANZ. "L'attention est maintenant fermement focalisée sur le rapport du marché du travail de septembre... Le marché doit s'attendre à un chiffre fort." Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis sont attendues vendredi et les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que 250 000 emplois aient été créés le mois dernier et que le taux de chômage s'établisse à 3,7 %. Au cours de la nuit, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a souligné l'engagement de la banque centrale américaine à freiner l'inflation par de nouvelles hausses des taux d'intérêt, bien qu'elle ait également déclaré que la Fed ne se contentera pas d'aller de l'avant si l'économie commence à craquer. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que la lutte de la Réserve fédérale américaine contre l'inflation n'en est probablement "qu'à ses débuts". Sur le marché des devises, le dollar a reculé de 0,3 % par rapport à un panier des principales devises jeudi, après avoir grimpé de 0,7 % dans la nuit suite aux commentaires bellicistes des responsables de la Fed. Les rendements du Trésor américain sont restés largement stables après avoir bondi dans la nuit. Le rendement des obligations de référence à dix ans est resté largement inchangé à 3,7471 %, tandis que le rendement des obligations à deux ans s'est stabilisé à 4,1562 %. L'or était légèrement en hausse. L'or au comptant s'est négocié à 1 723,4489 $ l'once.

