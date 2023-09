Les actions asiatiques ont augmenté jeudi, les traders estimant qu'une petite surprise à la hausse de l'inflation américaine n'était pas susceptible d'entraîner une augmentation des taux d'intérêt et se sont concentrés sur la réunion de la Banque centrale européenne plus tard dans la session.

L'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,4 % dans les premiers échanges. Le Nikkei de Tokyo a augmenté de 0,8 % pour atteindre son plus haut niveau en une semaine.

Les données de la nuit ont montré que la hausse des prix des carburants a fait augmenter les prix à la consommation aux États-Unis de la manière la plus importante depuis 14 mois en août, pour un taux annuel de 3,7 %, ce qui était un peu plus élevé que prévu. L'inflation de base a ralenti à un taux annuel de 4,3 %, comme prévu.

Les rendements des bons du Trésor ont d'abord grimpé en flèche, tout comme le dollar américain, avant de redescendre.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont terminé la session de New York un peu plus d'un point de base plus bas et ont baissé d'un point de base supplémentaire au début de la session en Asie pour atteindre 4,24 %. Les rendements à deux ans ont dépassé les 5 %, mais se situaient en dernier lieu à 4,97 %.

"Je pense que les marchés sont largement préparés à un rebond de l'inflation, compte tenu de la hausse rapide des prix de l'énergie dans le monde", a déclaré Glenn Yin, responsable de la recherche et de l'analyse chez AETOS Capital Group à Melbourne.

"Il semble que la pause très attendue de la Fed la semaine prochaine l'emporte sur le fait que l'inflation a augmenté au rythme le plus rapide depuis plus d'un an."

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux n'ont pratiquement pas bougé après la publication des données sur l'inflation et ne laissent entrevoir aucune possibilité d'augmentation des taux la semaine prochaine et environ 45 % de chances d'une nouvelle augmentation d'ici la fin de l'année.

La nuit dernière, le concepteur de puces Arm Holdings a obtenu une évaluation de 54,5 milliards de dollars, le prix de son introduction en bourse étant fixé à 51 dollars par action, soit le haut de la fourchette indiquée. Son introduction en bourse débutera jeudi.

Le S&P 500 a augmenté de 0,1 % et les contrats à terme ont augmenté de 0,2 % en Asie. Les marchés à terme européens sont restés stables.

En Asie, les mouvements boursiers ont été modestes, avec le Hang Seng en hausse de 0,2 %, le Kospi en Corée du Sud en hausse de 0,9 % et les marchés de la Chine continentale stables. Les stocks de véhicules électriques chinois ont baissé après que l'UE ait annoncé une enquête sur leurs subventions.

AUGMENTER OU MAINTENIR ?

L'euro a été soutenu cette semaine par les attentes croissantes d'une augmentation des taux de la Banque centrale européenne jeudi, bien que les analystes disent qu'il pourrait avoir du mal à gagner davantage.

Les marchés penchent en faveur d'une hausse qui porterait le taux d'intérêt clé de l'Europe à un niveau record et la monnaie commune - dont le dernier cours était de 1,0739 $ - s'est échangée jusqu'à 1,0770 $ cette semaine.

"Soit la BCE surprend en ne procédant pas à une hausse, soit elle procède à une hausse de fin de cycle très pessimiste", a déclaré Brent Donnelly chez Spectra Markets. "Dans tous les cas, l'euro n'est pas à la hausse", a-t-il ajouté.

Ailleurs sur les marchés des changes, le dollar australien a été stimulé par une hausse de l'emploi en août et a augmenté d'environ 0,4 % pour atteindre 0,6440 $. Les attentes en matière de taux d'intérêt ont peu changé.

Le dollar néo-zélandais était également plus ferme à 0,5941 $, tandis que le dollar a glissé d'environ 0,2 % pour acheter 147,11 yens.

Le yen a principalement repris les gains réalisés après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, ait fait allusion aux conditions de la fin des taux négatifs à court terme, alors que les traders s'attendent à ce que toute sortie soit lente et à ce que l'écart avec les taux américains reste important.

Le yuan chinois est resté stable à 7,2718 pour un dollar.

Sur les marchés des matières premières, le pétrole a le vent en poupe, l'Arabie saoudite et la Russie ayant prolongé les réductions de production jusqu'à la fin de l'année 2023. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 30 % en trois mois pour atteindre 92,32 dollars le baril.

Les marchés du gaz sont nerveux, car des grèves sont prévues dans des projets de production en Australie, qui représentent plus de 5 % de l'offre mondiale. Au cours de la nuit, les prix de référence du gaz en Europe ont augmenté de 6,5 %.

Les chiffres des ventes au détail américaines sont également attendus jeudi, les marchés s'attendant à un ralentissement.